Onder zijn leiding hebben geologen onderzocht hoe een stuk continentale korst ter grootte van Groenland, dat zo’n 240 miljoen jaar gelden van Noord-Afrika was afgescheurd, door bewegingen diep in de aarde in de aardmantel onder Zuid-Europa is geschoven.

De onderzoekers hebben tien jaar lang alle gebergtes van Spanje tot Iran in detail uitgeplozen. „De meeste bergketens die we onderzochten zijn afkomstig van dit continent”, vertelt de geleerde. „Het enige wat er nu nog intact is, is een strook die loopt van Turijn via de Adriatische Zee naar de hak van de laars die Italië is.” Dat gebied was onder geologen al bekend als Adrië. Prof. Van Hinsbergen doopte het verdwenen continent daarom Groot-Adrië.

Koraalriffen

Het grootste deel van dit continent lag onder water en vormde ondiepe, tropische zeeën waarin sedimenten, zoals grind, klei en zand zich afzetten, bijvoorbeeld in grote koraalriffen. Deze gesteenten zijn toen Groot-Adrië onder Zuid-Europa schoof van de rest van de continentale korst afgeschraapt. Die afschraapsels vormen nu de Apennijnen, delen van de Alpen, de Balkan, Griekenland en Turkije. „Subductie, het wegduiken van de ene plaat onder de andere, is de basale manier waarop bergketens ontstaan”, aldus de prof.