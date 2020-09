Duurzaam leven en toch geld besparen? Zo doe je dat

Duurzamer leven wordt extra leuk als het je ook nog eens geld bespaart. Ik geef je tips om duurzamer met je eten en drinken om te gaan en zo ook nog eens goedkoper uit te zijn.

1. Gooi niks weg. Dat lijkt eenopen deur, maar toch belandt jaarlijks zo’n 9% van onze voeding in de prullenbak. Meet je eten af wanneer je kookt en gebruik restjes als lunch de volgende dag.

2. Eet minder vlees. Kies vaker voor groenten en fruit als basis. Natuurlijk is er niks mis met een biefstukje op zijn tijd, maar elke dag vlees op je bord is een beetje passé. En laten die boodschappen nou net het duurste product uit de supermarkt zijn.

3. Eet in het seizoen vanaf de koude grond, zoals ze dat noemen. Dan hoef je niets uit een kas te kopen of iets wat vanaf de andere kant van de wereld moet worden ingevlogen. Op internet vind je geweldige kalenders die vermelden welke groenten en fruit in het seizoen zijn.

4. Pak de fiets naar de supermarkt. Zo simpel, maar effectief voor milieu én portemonnee.

5. Lang leve kraanwater! Ik drink weinig anders. Dat scheelt flink in de portemonnee en is een stuk duurzamer dan een koelkast vol drankjes uit plastic flessen.

Bekijk ook: Tijd voor jezelf kost niks