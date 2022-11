Zogenaamd ziek op het werk: zo veel voetbalfans willen per se het WK volgen

Door redactie lifestyle Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het WK in Qatar staat voor de deur. Waar het voetbaltoernooi normaal gesproken in de zomer wordt georganiseerd, is dat nu in de wat drukkere wintermaanden. Toch weerhoudt dat veel voetballiefhebbers niet om het wereldkampioenschap te volgen. 28% van de Nederlandse werkenden is namelijk van plan om onder werktijd naar het toernooi te kijken.