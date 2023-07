Lekker lezen: 3 x goede boeken voor in de vakantiekoffer

Familiesaga vol mysteries

Wat: roman

Uitgeverij: Boekerij

Liefhebbers van niet al te enge moordmysteries en tegelijkertijd een familiesaga die meerdere generaties omspant, kunnen hun hart ophalen met Het geheim van het familiehuis van Kate Morton. In haar vaderland Australië is zij een geliefde schrijfster die vooral wordt geprezen om haar detailrijke verteltrant.

Met ruim 555 pagina’s is dit een heerlijk boek voor in de vakantiekoffer. Je kunt helemaal verdwijnen in een raadselachtig verhaal waarin niets is wat het lijkt. Met een scherp oog voor detail schetst Kate Morton net zo gemakkelijk het leven in de heuvels rond de stad Adelaide rond 1959 als het Londen en Sydney van 2018. Hoofdpersoon is Jess, een journaliste uit Engeland die op het ziekbed van haar oma Nora down under ontdekt dat haar familie iets te maken heeft met een afschuwelijke moord die op kerstavond 1959 in het dorp Tambilla werd gepleegd. De misdaad werd nooit opgelost. Een leven vol leugens leiden is zwaar, maar uit liefde voor hun dierbaren zijn mensen bereid heel ver te gaan. Het is aan de lezer om samen met Jess uit te vogelen hoe de puzzel in elkaar steekt en waarom de zolder van het landhuis altijd verboden terrein is geweest.

Verzengende passievoor de bergen

Wat: non-fictie

Uitgeverij: De Bezige Bij

De Italiaanse schrijver en documentairemaker Paolo Cognetti veroverde wereldwijd harten met zijn succesroman De acht bergen. Ook in de titels die daarop volgden, zoals De buitenjongen en Het geluk van de wolf, was er steeds een hoofdrol voor de Italiaanse Alpen weggelegd. Deze zomer verleidt de auteur die een fanatiek bergwandelaar en klimmer is, zijn lezers opnieuw voor een avontuur in de Dolomieten. In Antonia treedt hij in het voetspoor van Antonia Pozzi (1912-1938), een vergeten Italiaanse dichteres die tijdens haar korte leven – ze pleegde zelfmoord – nooit een letter publiceerde, maar met wie Cognetti veel gemeen heeft. Ze delen hun geboortestad Milaan, hun liefde voor taal en fotografie, maar vooral hun onbedwingbare passie voor de bergen. Cognetti blaast het stof van haar boeiende levensverhaal en brengt Antonia opnieuw tot leven via haar brieven, foto’s en poëzie. Een ontroerend portret van een eigenzinnige jongedame van goede komaf, met een artistieke inborst, licht ontvlambaar hart en een hang naar depressies. Voor wie net als zij van het ruige berglandschap houdt, zal door haar woorden, vervlochten met die van Cognetti, beslist worden geraakt.

Keiharde actiefilm in boekvorm

Wat: thriller

Uitgeverij: The house of books

Met zijn debuut Een laatste uitweg maakte Shawn Cosby een wervelende entree in de internationale literaire wereld. De geur van verbrand rubber spatte bijna van de pagina’s in deze razend spannende thriller, dankzij de snelle achtervolgingsscènes en de need for speed van Beauregard Montage die een brave huisvader en automonteur leek, maar in een vorig leven bekendstond als de beste vluchtautochauffeur van de Amerikaanse oostkust.

Nu is hij terug in de bestsellerlijstjes met zijn tweede titel Vlijmscherpe tranen. Opnieuw een goed geschreven, rauw en filmisch verhaal over twee vaders. De een zwart, de ander wit, beide ex-criminelen die om het verlies van hun zoons treuren. Isiah en Derek waren geliefden en werden vermoord. Maar van de doorsnee hate crime is geen sprake. De macho vaders die zich lang voor de geaardheid van hun zoons schaamden, zweren wraak. Riemen vast, want Cosby houdt de vaart er wederom stevig in. Dit is een keiharde actiefilm in boekvorm die gevoelige thema’s als racisme en homofobie niet schuwt.