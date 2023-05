Zelf saus maken? Dit moet je vooral niet doen

1. Verkeerd keukengereedschap gebruiken

Aan zelf saus maken hangt – onterecht – het imago ‘lastig’ vinden wij. Tuurlijk: je schudt geen poeder uit een zakje en lengt het in een steelpannetje aan met water of room, maar lastig? Zeker niet. Je moet gewoon het goede keukengereedschap gebruiken. Maak je bijvoorbeeld een romige pesto- of kaassaus, gebruik dan geen kunststof lepel om in de pan te roeren. Hier blijft de kaas namelijk aan plakken.

Gebruik bij het maken van sauzen altijd houten pollepels of spatels. Hoewel dit misschien onhygiënisch lijkt is dat het allerminst. Verkleuren je lepels? Dan maak je ze na afloop gewoon even schoon in een pannetje kokend water.

2. Tomatensaus (te) lang laten koken

Het lijkt zo idyllisch: een grote pan vol tomatensaus die uren op je fornuis staat te pruttelen. Toch verpest je de meeste tomatensauzen zodra je ze langer dan 15 minuten laat borrelen. De smaak van de tomaten vliegt dan volledig uit de saus en er blijft een zurige, rode saus over. Geen wonder dat een tomatensaus altijd om suiker vraagt.

Maak je een klassieke ragù alla Bolognese, dán is het wel noodzaak dat de saus lang pruttelt. Het vlees moet namelijk zacht worden en één met de saus. Maak je een gewone tomatensaus voor pasta-, pizza of pizzaiola? Dan is de saus na 5 of 10 minuten pruttelen perfect.

3. Groentes te vroeg toevoegen

Het lijkt zo verleidelijk om perfect gesneden groentes lekker vroeg aan de saus toe te voegen. Maar dat is onnodig en af te raden. Kijk: een ui fruiten doe je natuurlijk aan het begin, maar je paprika of wortel dan ook al toevoegen is niet slim. Dan blijft er daarna namelijk een saus met kleffe, zachte stukjes groente over.

Voeg gesneden groentes daarom meestal pas een stap later toe dan het recept zegt. Zo weet je zeker dat de saus nog een bite heeft bij het serveren.

4. Saus laten schiften

Eén van de meest gemaakte fouten bij het maken van sauzen is de boel laten schiften. Is de saus toch gaan schiften? Geen zorgen. Een geschifte saus red je door er een eetlepel water aan toe te voegen en daarna weer door te kloppen. Zo hard als een zwemmer die aan een haai probeert te ontkomen, zegt Samin Nosrat van het kookboek Zout, Vet, Zuur en Hitte.

Is je saus al erg aan het schiften? Roer in een andere kom een eidooier los met een paar eetlepels van het kookvocht dat je bij de betreffende saus hebt gebruikt. Hierna voeg je stukje bij beetje de geschifte saus toe en blijf je kloppen. Lukt dat niet? Dan zit er niks anders op dan opnieuw te beginnen.

5. Flauwe kaassaus maken

Spruitjes met kaassaus, bloemkool met kaassaus, witlof met kaassaus: zo af en toe zijn we dol op een zelfgemaakte kaassaus. Toch is een veel gemaakte fout bij het maken van kaassaus maar één soort kaas te gebruiken. Zonde! Want jonge kaas smelt en oude kaas geeft smaak.

Voeg daarom altijd een beetje van beide toe. Gebruik een jonge kaas zodat de saus mooi smelt en bindt, maar oude kaas om de kaassaus meer smaak en pit te geven. Tip: voeg de oude kaas pas toe als de saus al op een saus lijkt. Oude kaas smelt namelijk minder makkelijk en zwemt dus het liefst al in een warm kaasbad. Anders krijg je klontjes.

