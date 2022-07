Helft van de Nederlanders wil sociale media mijden op vakantie

Premium VROUW magazine

Als je allebei in de luchtvaart werkt: ’Soms vlieg je letterlijk langs elkaar heen’

John Paul Young zong het al: Love is in the air. Dat geldt zeker voor dit koppel. Zij werken én vonden de liefde namelijk in de luchtvaart! Bonnie Davis (43) is stewardess bij KLM. Ze is getrouwd met Don Zonderhuis (42), piloot bij TUI fly. Ze hebben samen twee zoons (10 en 7).