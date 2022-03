Recept: Britse potato peel pie

Ingrediënten

900 g aardappelen

75 g boter

430 ml room

1 ui, fijngehakt

1 teen knoflook, fijngehakt

1 spitskool

25 g peterselie

750 ml groentebouillon

500 g knoflookbladeren (toko)

120 g gerookte cheddar

Zeezout en versgemalen peper

Bereiding:

Smelt de helft van de boter in een pan met dikke bodem op matig vuur. Voeg de ui en de knoflook toe en bak deze glazig. Voeg een/derde van de knoflookbladeren toe en bak dit 2 tot 3 minuten mee. Doe alles in een vergiet en laat uitlekken.

Was de aardappelen en verwijder de schil met een kaasschaaf. Doe de schillen in een kom koud water en snijd de rest van de aardappel op een mandoline of met een scherp mes in dunne plakken.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Was de spitskool en laat uitlekken. Breng de groentebouillon aan de kook, blancheer de spitskool 2 minuten in de hete bouillon, doe hetzelfde met de aardappelschijfjes. Laat alles uitlekken op keukenpapier. Vet een ovenschaal in en leg eerst een dunne laag aardappelschijfjes op de bodem, daar bovenop een laag koolbladeren en tot slot een laag van het uienmengsel. Bouw zo door tot je alleen nog wat aardappel over hebt. Bestrooi iedere laag rijkelijk met peper en zout. Verwarm 2/3 van de room in een pan en giet dit over de aardappels. Rasp de cheddar en strooi die eroverheen. Zet de schotel in de oven en bak de pie ongeveer 45 minuten, tot de aardappels gaar zijn.

Haal de schaal uit de oven en laat 5 minuten afkoelen. Verwarm ondertussen de rest van de boter en bak hierin de overgebleven knoflookbladeren tot ze zacht zijn, voeg de bewaarde aardappelschijfjes toe en de rest van de room. Kook 2 minuten en giet de saus dan door een zeef. Droog de aardappelschillen en bak die in een beetje olie tot ze goudkleurig en knapperig zijn. Serveer de aardappeltaart met de room en de gebakken schillen.