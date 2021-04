Lillördag: in Zweden doen ze op woensdag lekker alsof het weekend is

In Zweden (maar ook in Noorwegen en Finland) kennen ze namelijk Lillördag, ook wel Little Saturday genoemd. Een extra weekenddag, maar dan op woensdag. Een fenomeen dat nog stamt uit de tijd dat de hulp in de huishouding elke woensdag vrij was en dus niet hoefde te werken. Woensdag was de enige vrije dag in de week en dus werd er op die dag lekker uitgerust.

Tegenwoordig is Lillördag de dag bij uitstek om met familie lekker uitgebreid te tafelen of om met vrienden de kroeg in te duiken. Veel tenten bieden op Lillördag dan ook drankjes aan voor speciale (goedkopere) Lillördag-prijzen.

Op sociale media is #Lillördag een veelgebruikte hashtag waarmee Scandinaviërs willen zien dat ze op de extra weekenddag lekker aan het genieten zijn.