’Floris V in paniek gedood’

Buitenland

Ontklauwde Tiktok-leeuw gered uit villa Cambodja

Autoriteiten van de grootste stad van Cambodja, Pnom Penh, hebben een leeuw in beslag genomen. De 18 maanden oude leeuw was ontdaan van zijn klauwen en hoektanden, woonde in een villa en werd door zijn eigenaar gebruikt voor Tiktok-video’s.