Overlast door verbouwing van de buren? Dit kun je doen

Volgens het Bouwbesluit mogen bouwbedrijven van maandag tot en met zaterdag (feestdagen uitgezonderd) van 07.00 tot 19.00 uur werken. Mogelijk hebben uw buren ontheffing bij de gemeente hebben aangevraagd. Daarnaast kan het zo zijn dat uw gemeente speciale overlastregels voor verbouwingen heeft opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. De regels verschillen per gemeente.

Over het algemeen moet geluidsoverlast door verbouwingen binnen de perken blijven. Ervaart u langdurige en ernstige overlast, dan kunt u de gemeente vragen hiertegen op te treden. Maar misschien kunt u beter eerst proberen met uw buren te overleggen? Omdat zij elders verblijven weten ze misschien helemaal niet dat er ook in de avonduren en in het weekend wordt gewerkt. De bouwvakkers in kwestie willen de klus waarschijnlijk simpelweg zo snel mogelijk af hebben.

Meteen naar de gemeente stappen kan de verhoudingen ernstig verstoren. Het beste is als uw buren met de bouwvakkers goede afspraken over de werktijden maken. Vraag ook wanneer het werk is voltooid. Als u weet dat het over een week af is, is de overlast wellicht beter te verdragen.