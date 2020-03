Als je in Frankrijk tegen een bureaucratisch probleem oploopt, kun je je borst natmaken. Na jaren in discussie met belastingambtenaren, huurbazen en verzekeringsmedewerkers te zijn gegaan, weet ik nog steeds niet wat de juiste houding is om een conflict op te lossen. Vriendelijk blijven, doen alsof je gek bent of met gestrekt been erin: geen enkele methode biedt garantie op succes.