Oproep: is een maximumsnelheid voor e-bikes een goed idee?

Onze hoofdstad wil de verkeersveiligheid verbeteren door elektrische fietsen niet harder te laten gaan dan 20 kilometer per uur. Steunt u dat plan of vindt u dat e-bikes gerust harder mogen? En waarom is dat dan?

Heeft u zelf een elektrische fiets en hoe hard rijdt u zelf? Draagt u een helm op de fiets om bij een val ernstig letsel zo veel mogelijk te voorkomen?

Misschien vindt u een maximumsnelheid een goed idee, maar vindt u 20 kilometer per uur wel wat langzaam. Wat zou de maximale snelheid voor u dan mogen zijn? Of vindt u dat dat afhankelijk is van de locatie?

Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.