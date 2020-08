Nieuwe Microsoft Flight Simulator verlegt grenzen

Door toepassing van de nieuwste technologieën, waaronder de meest moderne grafische technieken, cloud computing en kunstmatige intelligentie, heeft de Franse softwareontwikkelaar Asobo Studio de vliegsimulator naar een exceptioneel hoog niveau getrokken. Het enige verschil met echt vliegen is dat je aan de grond blijft en geen beweging voelt. Even een rondje om het vrijheidsbeeld in New York vliegen? Of over je favoriete Griekse vakantie-eiland, of gewoon over de mooie Nederlandse wadden? Geen enkel probleem. De hele wereld is beschikbaar. Elk weggetje, elke rivier, alles klopt. En het uitzicht is adembenemend.

Met meer dan 400 uren in mijn logboek als VFR-piloot (vliegen op zicht) sinds 1994 heb ik meerdere keren een vliegsimulator geïnstalleerd. Van Microsoft, tot P3D tot het alom geprezen X-Plane 11. Vliegen ging uitstekend, maar al snel was mijn interesse verdwenen. De kunstmatige landschappen zijn saai en niet met echt te vergelijken. Via allerlei plugins (betaald of gratis) is het wel mogelijk om een redelijk realistisch beeld te krijgen, maar dat kost je of veel geld of heel veel tijd en technische handelingen die voor velen een stap te ver zijn. In MSFS 2020 is de hele wereld direct beschikbaar, mits je een goede internetverbinding hebt.

Vanaf de eerste installatie van de alpha-versie van Microsoft Flight Simulator 2020 (MSFS 2020) voor testers was ik direct om. Telkens als ik gevlogen had in de testversie was ik na het afsluiten van mijn computer nog onder de indruk van de nieuwe vliegsimulator. Ik zal hem dan ook zeker gaan gebruiken ter voorbereiding van een bezoek aan een voor mij onbekend veld, want het voelt een stuk veiliger als je de omgeving al een keer gezien hebt.

Ergens in mei van dit jaar, toen het heel stil op Schiphol was, mocht ik in een Piper van onze vliegclub een touch-and-go maken op RWY 06. Een kans die je als VFR-piloot niet vaak krijgt. Ter vergelijking heb ik dezelfde vlucht gemaakt in MSFS 2020. In onderstaande video de twee vluchten naast elkaar.

Live weer en verkeer

En er is nog meer beschikbaar. Het weer in de simulator is live of ook zelf in te stellen. Net als de tijd en het jaargetijde. Wil je regendruppels op je cockpitraam? Geen probleem. Besneeuwde Alpen, of ’s nacht vliegen? Allemaal in een handomdraai ingesteld. Naast live weer is er ook live verkeer. Vlieg je rond Schiphol, dan zie je de ene na de andere kist landen of opstijgen.

De verantwoordelijke man bij Microsoft voor Flight Simulator is Jorg Neumann. ,,Enige jaren geleden liet ik de directie in Seattle een vlucht over het hoofdkantoor zien in een door Asobo gemaakte eerste versie van de software. Toen vroegen ze waarom ik een video van een echte vlucht toonde. Ze zagen in eerste instantie het verschil tussen een simulatie en een echte vlucht niet! Daarna mochten we echt aan de slag.”

De ontwikkeling van MSFS 2020, heeft ruim vier jaar geduurd. Neumann vond het laatste jaar het meest interessant: ,,We hebben duizenden testers toegang gegeven tot alpha- en beta-versies voor feedback, want de echte simmers, onder wie veel echte piloten, zijn zeer kritisch. Dat heeft ons veel geholpen.”

Hoofd software ontwikkeling Martial Bossard van Asobo Studio is trots op iedereen die er aan heeft meegewerkt: ,,Door COVID-19 hebben we om moeten schakelen naar thuiswerken. Dat heeft ons een week gekost, maar daarna ging het goed, al mis je wel de visuele communicatie waarbij één blik vaak genoeg is.”

Op de vraag of het nu werk nu klaar is, antwoord Bossard lachend. ,,Dit is pas het begin. Fase 1. We zijn op veel gebieden erg breed gegaan in plaats van diep. Dat gaat nog komen, maar ik ben al super blij met het resultaat. We hebben ontzettend veel feedback en verzoeken gekregen en daar gaan we hard aan werken, maar dit is op dit moment waar we mee starten. De echte hard-core simmers die soms duizenden euros hebben uitgegeven aan cockpituitbreiding, zullen denk ik niet tevreden zijn, maar ik denk dat het een goede start is. Ze zullen nog even geduld moeten hebben.”

1977

De simulator zoals de makers MSFS 2020 expliciet betitelen en het woord game vermijden, vind zijn oorsprong in 1997 in het hoofd en de computer van Bruce Atwick. Vijf jaar later verkocht hij de rechten aan het toen nog kleine Microsoft van Bill Gates die Microsoft Flight Simulator 1.00 op de markt bracht. Bonkige instrumenten en lijnen die een landingsbaan moesten voorstellen. Zeer basic, maar met een beetje voorstellingsvermogen kwam je een heel eind.

Zo vloog je in 1982 als je in het gelukkige bezit van een pc was. Ⓒ Microsoft

In 1984 was kleur al een optie. Ⓒ Microsoft

Na de eeuwwisseling zag het er al een stuk realistischer uit. Ⓒ Microsoft

In 2020 zijn zowel vliegtuig als grond en weer niet meer van echt te onderscheiden. Ⓒ Microsoft

In de jaren er na ontwikkelde het programma en kort na de eeuwwisseling werden de grootste verbeteringen aangebracht en brachten hobbypiloten en mensen die dromen van het piloot zijn menig uurtje door in Fligh Simulator 2004 en Flight Simulator X. In 2009 kondigde Microsoft aan te stoppen met de verdere ontwikkeling van het programma. Tien jaar later echter kondigde de softwarereus aan weer een nieuwe versie van het iconische programma op de markt te brengen.

Mogelijkheden

Vernieuwde grafische technieken, recente satellietbeelden van hele wereld (Bing Maps), ondersteund door het cloud-computing Azure platform van Microsoft en kunstmatige intelligentie geven de ontwikkelaars vrijwel onbeperkte mogelijkheden. Door Azure kunnen duizenden krachtige computers in datacenters de hele wereld in 72 uur nauwgezet in kaart brengen.

Het Zwitserse bedrijf Blackshark.ai heeft daarvoor een technologie ontwikkelt die met of zonder 3D-gegevens zelfs bebouwing zo goed mogelijk probeert na te bootsen. Het resultaat is een vliegwereld die nagenoeg overeenkomt met de werkelijkheid.

Rechts de oorspronkelijke foto uit Bing Maps. Links het resultaat na de bewerking door de software van Blackshark.ai Ⓒ Youtube

Daarnaast heeft Microsoft een partnerprogramma opgestart. Inmiddels hebben zich al meer dan 700 bedrijven aangemeld die toevoegingen gaan bouwen aan de vliegsimulator, zoals exact nagebouwde vliegvelden, nieuwe vliegtuigen, communicatie tussen piloten en verkeerleiding, of connecties naar instrumenten voor cockpitbouwers, zoals het Amersfoortse Siminnovations. Zij leveren het programma Air Manager waarmee je onder meer op een touch-beeldscherm een waarheidsgetrouwe cockpit met aan te raken instrumenten kunt nabouwen en de realiteit wel heel dicht benaderd.

Hardware

Voor de gemiddelde gebruiker volstaan echter de mooie cockpits die meegeleverd worden. Alle instrumenten zijn met muis en toetsenbord te bedienen. Je kunt zelfs met je pijltjestoetsen vliegen, maar echt aan te raden is het niet.

Een goede aanschaf is de yoke (stuurknuppel) van Honeycomb (€250). Jaren lang heb ik gevlogen met de stuurknuppel van Saitek, maar die voelt behoorlijk onrealistisch aan in tegenstelling tot de Honeycomb. Een goede koptelefoon zoals bijvoorbeeld de speciale gaming headset JBL Quantum One (€ 250) met noisecancelling is eveneens een welkome aanvulling voor duidelijke communicatie met je medepiloten in multiplayer mode, waarbij enthousiaste flightsimmers gezamenlijk bushtrips naar onherbergzame gebieden of vluchten met airliners organiseren. Eenmaal met koptelefoon op waan je je helemaal in een cockpit.

Overigens is de installatie wel even een dingetje. Via de Microsoft Store wordt er maar liefst 100 GiB op je harde schijf gezet (Deluxe editie). Genoeg tijd om in mijn geval drie kliko’s schoon te spuiten (wat overigens geen straf is met temperaturen van boven de 30 graden…) en boodschappen te doen. Mijn vier jaar oude pc was prima in staat het nieuwe MSFS 2020 te draaien, maar het werd pas echt leuk op een speciaal ingerichte sim-pc met een i9 processor en een zware grafische kaart. Alle instellingen sprongen naar Ultra en de details waren dan ook haarscherp.

Maar dat is ook niet zo moeilijk met een 55 inch Philips 558M1RY(€ 1299). Deze monitor is niet alleen een goede consolegaming monitor, maar brengt daarnaast een nieuw level van geluid door audio van het legendarisch audiobedrijf Bowers & Wilkins.

Grote gaming monitor, realistisch aanvoelende stuurknuppel, goede headset. Ver vliegen doe ik voorlopig achter de computer. Ⓒ Foto: Gerlof van der Vliet.

Na de aankondiging een jaar geleden is het zeker het wachten waard geweest. Vanaf morgen begint de reis van MSFS 2020, die ongetwijfeld nog veel moois gaat brengen.

Microsoft brengt drie versies op de markt. De duurste (Premium Deluxe) kost 120 euro. De standaard versie 70 euro. Meer informatie op flightsimulator.com.