Dagrecept: Gezonde (en vullende) makreelsalade

Bovendien betekent het Franse woord macquerel niet alleen makreel, maar ook koppelaarster! Al hebben wijze mensen later vastgesteld dat het woord daar niet van is afgeleid.

Hoe dan ook, die makreel is een heerlijk visje, waarvan de smaak wel een beetje op haring lijkt. Je kunt hem bakken, frituren, stomen en natuurlijk roken. Niet alleen lekker op een toastje, maar ook in de salade.

Kook de krieltjes in een klein kwartiertje gaar. Snijd ondertussen de makreelfilets in grove stukken, snijd de gekookte bietjes in blokjes en de appel in reepjes. Giet de krieltjes af en laat ze eventjes afkoelen.

Meng voor de dressing de olijfolie, wijnazijn, mosterd en honing, en breng op smaak met zout en zwarte peper. Doe de krieltjes in een kom en voeg de sla, makreel, rode bietjes en bleekselderij toe, voeg dressing toe naar smaak en schep rustig om. Maak het af met de walnoten en serveer met knapperig brood.

Nodig voor 2-3 personen:

- 400 g krieltjes

- 2-3 gerookte makreelfilets

- 200 g gekookte bietjes

- 100 g gemengde sla

- 2 stengels bleekselderij (fijngesneden)

- 60 g walnoten (gehakt)

- 60 ml olijfolie

- 30 ml wijnazijn

- 1 tl grove mosterd

- 1 tl honing

- zout, peper

- 1/2 granny smith-appel