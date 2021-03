Zo help je dieren in het wild

Veel dieren leven met hun jongen in een veilig nest of holletje om de kwetsbare nieuwe generatie te beschermen tot ze op hun eigen pootjes kunnen staan. Er zijn ook dieren zoals hazen en reeën die geen nest hebben.

Hun jongen vertrouwen volledig op hun schutkleur waarmee ze in hun omgeving opgaan. Jonge hazen en reeën liggen doodstil, soms in het open veld, en wachten tot hun moeder terugkomt om ze te voeden. Instinctief rennen ze ook niet weg bij naderend gevaar, daarmee zouden ze hun schuilplaats verraden en zichtbaar worden voor roofdieren of ander gevaar.

Dit systeem werkt goed, mits er een goede plek wordt gekozen waar jongen zich kunnen verstoppen. In een recent gemaaid weiland of op een fietspad zijn jonge hazen en reeën bijvoorbeeld wel zichtbaar. Ook dan zullen ze niet vluchten bij gevaar, maar zich zo stil mogelijk houden. Als je een dier zo in de natuur tegenkomt, is het begrijpelijk dat je wilt helpen.

Maar meestal is er niets ernstigs aan de hand en wachten de jongen gewoon op hun moeder of ouderdieren. Daar komt bij: als je jonge hazen of reeën verplaatst of aanraakt, kan jouw achtergebleven mensengeur ervoor zorgen dat ze door hun ouderdieren worden verstoten! Een verplaatst jong kan bovendien door roofdieren worden ontdekt.

"Geur van mens blijft hangen"

Wat moet je dan doen als je jonge hazen of reeën ziet? Bel de lokale Dierenambulance of Wildopvang en vraag advies voordat je tot actie overgaat, Zij kunnen je precies vertellen wat je moet doen; meestal is dat helemaal niets en bij twijfel kan de Dierenambulance poolshoogte nemen. Een dier of jong dat gewond is, heeft uiteraard zorg nodig, maar ook in dat geval is het verstandig om eerst advies in te winnen en dan pas te handelen.

Dit geldt trouwens ook voor veel jonge vogels in de lente; een jong vogeltje dat nog niet volledig in de veren zit en op de grond scharrelt, heeft niet per se hulp nodig. Leren vliegen gaat letterlijk met veel vallen en opstaan. Ze leren vliegen rond het nest, vaak zijn de ouderdieren gewoon in buurt.

Natuurlijk moet je ook je eventuele hond weghouden bij jonge, wilde (gewonde) dieren. Zoekt eerst uit of jouw goed bedoelde hulp wel nodig is. Zo helpen we samen de dieren in het wild.

