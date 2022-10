Getest: oordopjes die beloven gesnurk weg te filteren, werken die nou echt?

Actieve ruisonderdrukking is een functie die een enorme vlucht heeft genomen, zeker sinds het in 2019 op de Apple AirPods Pro zat. Het idee is simpel: een storend achtergrondgeluid heeft een bepaalde frequentie en bijbehorende geluidsgolf. Active noisecancelling, zoals de Engelse term luidt, stuurt als reactie daarop een geluidsgolf die precies omgekeerd is. Daardoor wordt het geluid - geheel in de geest van de huidige tijdsgeest - gecanceld.

De markt voor draadloze audio-oordoppen met actieve ruisonderdrukking is ontploft, omdat vrijwel alle audio- maar ook smartphonefabrikanten een stukje van de markt willen inpikken. Er zijn er echter heel weinig die de technologie inzetten voor nachtrust en in de foetushouding slapen met AirPods Pro in je oren is een bijzonder pijnlijke ervaring. Oordoppen die je ’s nachts draagt, moeten dan ook niet uit de oren steken. Dat doen de QuietOn 3-dopjes ook niet. Zodra je ze in de oren steekt, zie je ze niet meer zitten als je recht in de spiegel kijkt.

Meteen valt op dat je een stuk minder hoort, omdat de dopjes zelf gemaakt zijn van foam. Dat zet uit en zorgt voor een vrijwel luchtdichte afsluiting van de gehoorgang. In combinatie met de actieve ruisonderdrukking moet dit zorgen dat je met name geluiden met lage frequenties vrijwel of helemaal niet meer hoort. Dat is absoluut waar in de praktijk.

Snurktest

Bij het testen luisterden we naar een wasmachine, stofzuiger, gesnurk en verkeersgeluiden. We vergeleken met standaard oordopjes van foam. De echt lage ’basgeluiden’ zijn een stuk minder te horen. Het probleem is alleen dat al deze potentieel nachtelijke geluiden ook een hogere frequentiecomponent hebben. Dat deel blijf je horen, dus wat ons betreft zouden de iets hogere frequenties ook gecanceld mogen worden. De echt hoge geluiden, zoals een wekker of een huilend kind, zijn echter fijn om nog te horen. Daarom blijft het een kwestie van balanceren.

Verwacht dus niet dat je helemaal geen storende geluiden meer hoort als je deze oordoppen indoet. Toch verwijderen ze duidelijk meer geluid dan oordopjes van foam, blijkt bij onze test. Oordoppen van wax vormen een alternatief. Deze sluiten luchtdichter af als ze goed zitten, maar geven ook druk op de oren en de kans dat je door je wekker heen slaapt is aanwezig.

De oordoppen gaan lang mee op een acculading. Als je ze in de tussentijd weer in het oplaaddoosje stopt, kunnen ze in totaal 28 uur nachtrust geven, voordat de bijgeleverde usb-c-stekker weer in het doosje moet. Ook handig om te weten: er zitten vier maten dopjes in de verpakking; voor elk oor wat wils.

Hoewel de QuietOn 3-oordoppen licht en klein zijn, kan het kraakbeen in het oor na een nacht dragen wel wat geïrriteerd aanvoelen. Het buitenste deel is immers gemaakt van hard plastic. Een ander nadeel van de oordoppen is de prijs. Met €239 zijn ze zelfs duurder dan AirPods Pro. Maar toch, wie erg slaapt door hard snurkende partner of anderszins, zal daar misschien niet van wakker liggen.