Wereldprimeur voor sierteelt

Onderzoeksdirecteur Tosca Ferber tussen honderden kweekjes in het nieuwe megalab van Dümmen Orange. Ⓒ FOTO ’s ROEL DIJKSTRA

Waar het wonder van de techniek en het wonder van de natuur samenkomen. Zo omschreef Agnes van Ardenne als burgemeester van Westland, het nieuwe centrum voor veredeling van siergewassen van Dümmen Orange. In De Lier sloeg zij in 2018 de eerste paal en binnenkort opent het megalab.