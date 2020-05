Zo gaan restaurants op een creatieve manier met social distancing om

door Jasmijn Kop

Een lamp om in te eten

De Franse ontwerper Christophe Gernigo heeft een oplossing bedacht om niet alleen veilig, maar ook stijlvol te kunnen dineren. De zogeheten Plex'Eat is een plexiglas schild dat, gevestigd aan het plafond, om de hoofden van restaurantbezoekers hangt. Het schild heeft een opening aan de achterkant zodat gasten gemakkelijk kunnen opstaan en zitten. Een soort schild dus, dat weliswaar wat science fiction aandoet, maar ondertussen wel de overdracht van ziektekiemen en druppels vermindert wanneer mensen zich samen in een kleine ruimte bevinden.

Een hoedje van schuimstaven

In Duitsland mocht twee weken geleden de horeca, onder strenge voorwaarden, weer open. Restaurant Café & Konditorei Rothe vond met hun hoeden gemaakt van zogeheten zwembadnoedels de perfecte oplossing om de afstand te waarborgen.

Gezelschap van paspoppen

Eerder schreef VRIJ in dit artikel over een driesterrenrestaurant in Washington, Virginia, dat aangeklede paspoppen gebruikte om de leegte van het restaurant te vullen. Naast dat het restaurant mooi opgevuld wordt, zijn de paspoppen natuurlijk ook erg handig om te controleren of iedereen zich wel aan de gevraagde afstand houdt.

Dineren in een plantenkas

Ook dit idee ging de wereld over: bij Mediamatic kun je geheel corona-proof dineren in een eigen kas. Niet alleen veilig, maar de in Frankrijk al bekende chambre séparée brengt ook nog enige romantische intimiteit met zich mee. Bij de kassen worden maaltijden geserveerd op lange houten planken, zodat de serveerders niet in je eigen kas naar binnen hoeven te komen.

Bekijk ook: In dit restaurant doen ze echt álles met augurken