Zeven koele plekken waar je kunt ontsnappen aan de hitte

Bioscoop

Popcorn in de ene hand, een lekker koel drankje in de andere hand: de bioscoopzaal is een ideale plek waar je lekker koel kunt ontspannen én genieten (mits je een goede film uitkiest, natuurlijk). In de bioscoop is de temperatuur aangenaam waardoor je in ieder geval een paar uur vergeet dat het buiten snikheet is.

Museum

Wie het ook maar een beetje leuk vindt om cultuur te snuiven, kan terecht in een museum. Met zo’n 700 musea in Nederland is er altijd wel eentje te vinden die bij jouw interesses past.

Kerk

Het ligt misschien niet zo voor de hand, maar in een (monumentale) kerk zul je de zweetdruppels niet zo snel van je voorhoofd hoeven vegen. Lekker koel én cultureel verantwoord!

(Binnen)zwembad

We kunnen ons voorstellen dat je met deze hoge temperaturen niets liever doet dan een duik nemen. Waarom dan niet in een binnenzwembad? Nog leuker zijn de tropische baden met een golfslagbad. Dan lijkt het net alsof je in een ver oord op het strand bent...

IJsbar

Koel, koeler, koelst: in onze hoofdstad vind je de Amsterdam Icebar, waar de temperatuur tien graden onder nul is! Handschoenen en een dikke jas meenemen is niet nodig, die krijg je voordat je de Icebar binnengaat.

Indoor ski-baan

Een beetje in dezelfde categorie als de Icebar hierboven. De temperatuur in een indoor skihal is tussen de -5 en -8 graden, dus perfect om de ontsnappen de hitte! Bijkomend voordeel is dat je kunt werken aan je ski- of snowboardtechniek. Ideaal voor als het wintersportseizoen over een paar maanden weer van start gaat.

Winkelcentrum

Voel je het geld branden in je portemonnee? In (grote) winkelcentra is de temperatuur momenteel aangenaam. Je hóeft natuurlijk niet per se iets te kopen, een beetje ’window shoppen’ kan uiteraard ook.