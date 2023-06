5 x dit moet je weten over het verwijderen van vetvlekken

1. Uit een test van de Consumentenbond blijkt dat 16 van de 23 geteste allesreinigers moeite hebben met vetvlekken. Een drupje afwasmiddel is een prima alternatief bij vettige aanslag in de keuken.

2. Microvezeldoeken kunnen vet opnemen en vasthouden in de vezels, in tegenstelling tot katoenen schoonmaakdoeken. Dit vet komt er pas tijdens het wassen in de wasmachine weer uit.

3. Vetvlekken in een leren jas of leren schoenen zijn goed te behandelen met droogshampoo, maïzena of talkpoeder. Strooi een royale laag op de vlek, laat dit een paar uur inwerken en dan wegvegen. Werkt dit niet voldoende, haal dan een echte leerzeep (zadelzeep).

4. Vette kragen in overhemden of shirts kunt u voor het wassen behandelen met een stukje ossengalzeep of een vlekkenmiddel op basis van ossengal.

5. Schoonmaaksoda is nog zo’n ouderwets en goedkoop schoonmaakmiddel dat prima ontvet. U kunt het gebruiken om vette pannen mee te reinigen, de keuken mee schoon te maken of werkkleding met smeervlekken in te weken.

