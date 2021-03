Algemeen Fonds-kaarten Monopoly niet meer van deze tijd, Nederlanders mogen stemmen op nieuwe kaarten

De kaarten met onderwerpen als schoonheidswedstrijden, doktersrekeningen en lijfrentes zijn volgens Hasbro ouderwets. Nieuwe kaarten als ‘Je helpt je buurvrouw met haar boodschappen’, ‘Je organiseert een buurtfeestje’ en ‘Je bent vrijwillig huiswerkbegeleider’ passen beter bij de moderne samenleving, zegt Marijn ter Hofsté van Hasbro Gaming.

„De wereld is behoorlijk veranderd sinds Monopoly 85 jaar geleden voor het eerst werd geïntroduceerd. We vonden 2021 het perfecte moment om fans de kans te geven om de wereld te laten zien wat er in het echte leven toe doet door te stemmen op nieuwe, moderne Algemeen Fonds-kaarten.”

Een bekende kaart van het Algemeen Fonds is 'U hebt de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd gewonnen en ontvangt M10'. Bij sommige van de kaarten moet de speler betalen, bij andere krijgt degene die de kaart trekt juist (Monopoly)-geld.

Stemmen kan via monopolyverkiezingen.nl.

Bekijk ook: Bordspellen terug van nooit weggeweest