Dagrecept: Koreaanse gebakken rijst met friszure kimchi

In Korea serveren ze het werkelijk overal bij en ook in Nederland kun je het tegenwoordig gewoon in de supermarkt kopen. Een paar lepels hiervan door de gebakken rijst, zoals Jo Pratt doet in haar boek De Flexitariër (Uitgeverij Becht) is erg lekker.

Verwarm 1 eetlepel plantaardige olie en 1 tl sesamolie in een wok en voeg de kool, bosui en knoflook toe. Roerbak alles kort totdat de kool geslonken is. Voeg de gekookte rijst toe en warm alles door. Verwarm in een koekenpan 2 el sesamolie (of andere olie) en bak de twee eieren zoals je ze het liefst eet. Breng op smaak met een beetje zout en peper. Voeg dan een paar eetlepels kimchi toe aan de gebakken rijst, schep goed door en voeg wat zoute sojasaus toe naar smaak. Verdeel de gebakken rijst over twee borden en leg hier de eieren op. Bestrooi eventueel met wat sesamzaad of gebakken uitjes.

Nodig voor 2 personen:

- 1 el plantaardige olie

- 3 tl geroosterde sesamolie

- 100 g boerenkool

- 4 bosuitjes (dunne ringen)

- 2 tenen knoflook (geperst)

- 200 g gekookte

basamati-rijst

- 2-3 el kimchi (naar smaak)

- 2 eieren, zout, peper

- Zoute sojasaus

- 1 tl geroosterd sesamzaad (optioneel)