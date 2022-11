Dagrecept: Japanse gebakken kippendijtjes

Voor fried chicken hoef je echt niet Amerikaans te koken; zowel in de Zuid-Koreaanse als Japanse keuken zijn de erg goed in deze heerlijke snack, waarvoor je me zo wakker kunt maken. Het verschil zit hem in de marinade vooraf en de dikte van het deeg. Deze Aziatische varianten zijn net even lekkerder als je het mij vraagt. Yoko Inagaki heeft een prachtig recept opgenomen in haar nieuwe boek Yoko (Becht), vol met authentieke Japanse gerechten.