Ook komend seizoen hartstikke hot: kaarsen in huis!

Het is een typische accessoire die vooral in de donkere dagen de show steelt, maar te oordelen naar de vele foto’s op Instagram en Pinterest lijkt de kaars ook komend seizoen hot te worden. Ze komen in allerlei soorten en maten voorbij, tot ware kunstwerkjes aan toe.

„Kaarsen brengen sfeer in huis en het is een makkelijke manier om kleur in het interieur aan te brengen”, aldus Sophie Tuerlings en Loetje-Sofia Sala, beiden 23. Zij begonnen een aantal maanden geleden The Candle Factory nadat hun bijbaantjes vanwege de coronacrisis sneuvelden.

Handgemaakt

Zij gingen kaarsen maken, in gedraaide vorm en in alle kleuren van de regenboog. „Met onze handgemaakte kaarsen wilden we in deze sombere en ongezellige tijd een extra lichtpuntje in huis brengen. Mensen willen het gezellig maken omdat ze nergens naartoe kunnen.”

Er werd letterlijk een twist aan gegeven vanwege de gedraaide vorm. Een aantal mooie exemplaren in kunstige houders fleuren een saai hoekje in het interieur al snel op. Maar het is ook een leuk cadeautje: je geeft een ander letterlijk wat licht.

Nu de dagen lichter beginnen te worden, hoeven de kaarsen echter niet te worden opgeruimd. Ook komende zomer kunnen ze gewoon aangestoken of in ieder geval als styling-item worden gebruikt. Bijvoorbeeld in vrolijke kleuren op een zomerse tafel in de tuin voor een vriendendiner, zodra het weer mag, maar ook gewoon op dat ene bijzettafeltje. „Door gezellige en vrolijke kleuren kandelaars en kaarsen te mixen, ziet het er al snel als een nieuw en hip item uit.”

Bij de aanschaf is aantal dingen van belang, weten de kenners. „Let op de branduren: dinerkaarsen moeten minimaal acht uur kunnen branden, anders koop je troep en heb je kans op druipers. Let op de dikte van de kaars, anders past hij niet in de kandelaar; goedkope merken bieden vaak andere maten aan waardoor ze niet passen. Investeer in een iets duurdere kaars, anders doet het de rest van het interieur teniet.”

Zelf doen

Natuurlijk zijn ze overal te koop, let dus op de kwaliteit, maar zelf maken wordt ook steeds meer gedaan. Leuk om te doen en een goed middel tegen de lockdown-verveling. Dat vraagt enige voorbereiding (en voorzichtigheid, uiteraard): begin ruim van tevoren met restjes van oude kaarsen te sparen. Ook nog eens heel duurzaam: zo gaat er niets van de kaars verloren!

Online (en bij hobbyspeciaalzaken) zijn diverse mallen en vormen te koop. Schaf ook meteen paraffine en lonten aan, al voldoet voor dat laatste ook katoenen touw.

Smelt de was (of, makkelijker: een gekochte kaarsengel), een combinatie van de oude kaarsstompen en de paraffine au bain-marie in een oude schaal, voorzie de mal van een lont en giet de was in de mal. Zorg ervoor dat het lont mooi in het midden blijft zitten. Laat de was goed afkoelen en uitharden. Op internet zijn legio uitgebreide handleidingen te vinden die het proces stap voor stap uitleggen.