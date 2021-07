Deze leger-oefeningen doen we nu en masse op de sportschool (of in het park)

Sally

Een van de bekendste militaire oefeningen die een vaste plek in de reguliere sportwereld inneemt, is de Sally.

De artiest Moby gebruikt in zijn song Flower 33 keer ’bring Sally up, bring Sally down’, afgeleid van een oud Amerikaans kinderliedje. Terwijl die muziek wordt gedraaid, moet een sporter datzelfde aantal keer vanuit squat (hurkpositie) omhoogkomen. Een 3:27 minuten durende oefening, goed voor de boven- en bilspieren.

Het verhaal gaat dat de uitvoering zoals destijds in het leger werd gedaan, net even pittiger is: met push-ups en in zee, waardoor je zomaar een tijdje met je hoofd in het zoute water kunt hangen, als extra uitdaging.

Zelf doen? Een voorbeeld vind je hier.

Burpee

Een andere oefening is de burpee: een crime! In 1939 bedacht door de Amerikaanse fysioloog Royal H. Burpee die al snel door het Amerikaanse leger werd overgenomen. Basisoefeningen die goed zijn voor het hele lijf en daarom ook in het programma van de Landmacht zijn opgenomen.

Zelf doen? Een voorbeeld vind je hier.