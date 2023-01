Zeven toplocaties voor wijnliefhebbers

1. Alentejo, Portugal

De regio Alentejo in Portugal is onder de wijnkenners een bekend gebied. Wijn uit deze regio wordt meestal gemaakt van Tempranillo, een zwarte druif die veel wordt gebruikt om volle rode wijnen te maken. Antao Vaz is de witte druif bij uitstek in het gebied om een goede zuurgraad en tropische fruitsmaken te produceren. De hoofdstad van Alentejo is Évora, de thuisbasis van de prestigieuze Cartuxa Winery, producent van de beroemde Pêra-Manca-wijn.

2. Toscane, Italië

De regio Toscane, gelegen in het centrale deel van Italië, biedt met wijnranken begroeide heuvels, middeleeuwse architectuur en meesterlijke kunstwerken. Maar Toscane Toscane staat ook bekend om de goede Italiaanse wijnen. Enkele bekende wijnen van het land zoals Brunello di Montalcino, Chianti en Vino Nobile di Montepulciano, komen uit de regio.

3. La Rioja, Spanje

Bijna verstopt in het noorden van Spanje ligt La Rioja, vaak beschouwd als de grootste en beste wijnbestemming van Spanje. In Rioja vind je wijnmusea en wijnmakerijen. Het gebied biedt ook adembenemende landschappen waar bezoekers kunnen genieten van populaire wijnen uit het gebied, vooral bekend om hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en consistente kwaliteit. Rode wijnen vormen ongeveer 90% van de wijn die in het gebied wordt geproduceerd.

4. Hunter Valley, Australië

Hunter Valley in Australië staat bekend onder meer bekend als de thuisbasis van de eerste commerciële wijngaarden van het land. Wijngaarden die dateren uit de jaren 1860, een adembenemend landschap en de mogelijkheid om heerlijke wijnen te proeven, maken dit aan aantrekkelijk gebied voor (wijn)toeristen. Hier worden vooral de klassiekers Chardonnay en Shiraz geproduceerd.

5. Mendoza, Argentinië

In Mendoza, aan de voet van Argentinië, zijn wijngaarden te vinden die ongeveer 70 procent van de wijn van het land produceren. Terwijl witte Malbec de stralende ster van de regio is en de reden voor vele bezoeken van wijnliefhebbers, heeft het gebied ook uitgebreide aanplant van Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah, Torrontes en Sauvignon Blanc.

6. Vinhedos-vallei, Brazilië

Tropische stranden en Braziliaans carnaval: je zou het misschien niet verwachten maar Vinhedos Valley in Brazilië is echt een wijngebied. Sterker nog: het is dé wijnregio van het land. Je vindt hier kleinschalige producenten met minder dan een hectare grond, maar ook de buitenpost van het grote merk Moët & Chandon.

7. Casablanca, Chili

Casablanca Valley in Chili staat bekend om de productue van frisse witte wijnen gemaakt van de druivensoorten Chardonnay en Sauvignon Blanc. Casablanca Valley wordt gezien als de beste wijnregio van Chili.