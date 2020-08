Ontdek de wereld achter de ambachtelijke dranken op het Nationaal Jeneverfestival

Fijnproevers genieten op zaterdag 12 september vanuit hun eigen woonkamer, tuin of balkon van een vier uur durende livestream waar alles draait om het ontdekken, proeven en beleven van jenevers, moutwijn en gin. Alles wat je nodig hebt is het [email protected] proefpakket voor twee, bestaande uit drank, ingrediënten en proefglazen. Distilleerderij Hooghoudt is de eerste naam die aan het bruisende Jeneverfestiv[email protected] 2020 programma is toegevoegd.

Het [email protected] is een online evenement waar de veelzijdigheid van de Hollandse trots wordt belicht en geproefd. Van hét oer-Hollandse kopstootje, tot de geschiedenis van moutwijn; deelnemers kunnen een middag lang kennismaken met nieuwe, exclusieve of nog onbekende producten van Nederlandse bodem. Van 14.00 tot 18.00 uur geniet je van een bruisend en interactief programma met interviews van distillateurs en brouwers, cocktail demonstraties van Nederlands beste bartenders en muziek van DJ’s.

Programma

Bij het [email protected] 2020 zullen zowel bekende namen met hun meest excellente jenevers als micro-distillateurs aanwezig zijn. De eerste grote naam is Distilleerderij Hooghoudt die de 100% moutwijn, de RAW Genever, én de Single Grain moutwijn laat proeven. Ook wordt de ontwikkeling van de kopstoop 2.0 belicht aan de hand van een kopstootproeverij. Deze tasting wordt gegeven door Heleen Huis van Bierhuis de Klomp te Delft. Zij is de 'koningin' van de kopstoot en stond aan de wieg van de kopstoot 2.0. Meer informatie over het programma volgt de komende weken via jeneverfestival.nl/.

Informatie over het festival

[email protected] 2020

Zaterdag 12 september 14.00 – 18.00 uur

Proefpakket: 75,00 euro voor 2 personen

Tickets: aanmelden.jeneverfestival.nl