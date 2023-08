Zo vind je steun na diagnose kanker

Myriam Chalabi, medisch oncoloog AVL: De diagnose kanker brengt veel teweeg. Het is een schok: angst, onzekerheid, relatie- en gezinsproblemen, maar ook een gevoel van controleverlies. Normale reacties op een heftige situatie.

Ervaringen uitwisselen met mensen die zelf kanker hebben (gehad) kan erg waardevol zijn. Zij kunnen tips geven over omgaan met kanker en herstel. Wat heeft hen geholpen? Waar hebben ze hulp of ondersteuning gekregen?

Inloophuizen

Lotgenoten vind je in inloophuizen, via patiëntenorganisaties, in het ziekenhuis of in discussiegroepen, bijvoorbeeld op kanker.nl of in uw geval op borstkanker.nl.

Als psychosociale klachten blijven aanhouden of verergeren, kun je een maatschappelijk werker of psycholoog raadplegen. Ze kunnen in alle fases van de ziekte helpen.

Tijdens de behandeling gaat het vaak over wat helpt om de behandeling vol te houden. Daarna gaat het om de verwerking: hoe ga je om met angst en onzekerheid en hoe pak je je ’gewone’ leven weer op? Ook vermoeidheid is vaak een thema.

Herstellen na kanker heeft tijd nodig en vergt soms een multidisciplinaire aanpak zoals in de oncologische revalidatie waar zowel fysiotherapie en ergotherapie als de psychosociale zorg aan bod komen.

Naasten

Verder is het belangrijk dat uw naasten overeind blijven. Ook voor hen is het belangrijk dat zij voor zichzelf blijven zorgen. Zij kunnen hier vaak wat hulp bij gebruiken.

Veel ziekenhuizen bieden zulke zorg aan. Sommige ziekenhuizen, zoals het Antoni van Leeuwenhoek, bieden psychologische zorg voor naasten.

U kunt altijd bij het ziekenhuis waar u wordt behandeld, naar de mogelijkheden vragen.

