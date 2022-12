Lezersreis: Adembenemende reis met de Rocky Mountaineer

Maak een unieke, kleinschalige 12-daagse groepsreis van Denver naar Las Vegas. Laat u verwennen aan boord van de luxe Rocky Mountaineer, terwijl u geniet van het schitterende landschap tussen Denver en Moab. Vervolgens reist u verder naar Las Vegas en bezoekt u beroemde nationale parken zoals Canyonlands, Bryce, Grand Canyon North Rim en Zion. Dit alles onder begeleiding van onze

Nederlandssprekende tourleader, woonachtig in Amerika. Zij zorgt ervoor dat het u tijdens de reis aan niets ontbreekt.

Vertrekdatum en prijs

12-daagse reis, 11 t/m 22 september 2023

v.a. € 7.998 p.p.

Ⓒ Rebecca Ann Photography/ Visit Denver

Dagprogramma

Dag 1: Vlucht Amsterdam – Denver met overstap in Detroit. Bij aankomst in Denver ontvangst door uw Nederlandssprekende tourleader. Overnachting 4* hotel Denver.

Dag 2: Ochtendexcursie Denver. Rest van de dag ter vrije besteding.

Dag 3: All Aboard! Aanvang luxe Rocky Mountaineer treinreis naar Glenwood Springs, waar u overnacht in een middenklasse hotel.

Dag 4: Vervolg Rocky Mountaineer treinreis met als eindbestemming Moab. Aankomst rond het middaguur. Middagexcursie Canyonlands.

Twee overnachtingen in een 3* hotel in Moab.

Ⓒ discover Moab

Dag 5: Ochtendexcursie incl. lunch in Arches National Park. Diner in de Red Cliffs Lodge, schitterend gelegen aan de Colorado rivier.

Dag 6: Per touringcar doorkruist u Monument Valley. Hoogtepunten: de Monument Valley tour en Horseshoe Bend. Overnachting in een 3* hotel in Page.

Dag 7: Vroeg vertrek voor de Antilope Canyon tour. Bezoek aan Glen Canyon Dam en Grand Canyon North Rim incl. picknick lunch. Overnachting in een 3* hotel in Bryce.

Dag 8: Bezoek Bryce Canyon, met zijn unieke geologische rotsformaties. Overnachting in Springdale.

Dag 9: Verken Zion National Park, gevolgd door een prachtige rit naar Las Vegas. Twee overnachtingen in een 4* hotel in Las Vegas.

Dag 10: Dag ter vrije besteding in Las Vegas.

Dag 11: Na de afscheidslunch volgt de transfer naar de luchthaven voor uw rechtstreekse vlucht naar Amsterdam, waar u op dag 12 aankomt.

Inbegrepen

Vluchten met KLM/Delta Airlines Amsterdam - Denver en Las Vegas – Amsterdam

2-daagse Rocky Mountaineer treinreis inclusief 2 x ontbijt en 1 x lunch

Alle transfers, entreegelden en excursies volgens programma

Begeleiding Nederlandssprekende tourleader in Amerika

10 overnachtingen in 4* en 3* hotels

9 x Amerikaans ontbijt, 5 lunches en 6 diners

Fooien buschauffeur, tourleader en Rocky Mountaineer

Informatie & boekingen

Incento Treinreizen – Destin

088-1307320

incento@destintravel.nl

www.destintravel.nl

destintravel.nl/groepsreisrockymountaineer