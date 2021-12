Een gietvloer is enorm gewild, maar wat zijn de voor- en nadelen?

De meest voorkomende type gietvloeren voor woningen zijn gemaakt van polyurethaan hars (PU gietvloer) of epoxy hars (EP gietvloer). Polyuretaan staat bekend om de veerkracht en comfort (goed te combineren met vloerverwarming) terwijl een epoxy vloer keihard is en bestand tegen zware (mechanische) belasting. Er zijn ook combinaties te maken van deze harsen met bijvoorbeeld grind of kwarts. De vloeren kunnen eventueel worden afgewerkt met een betonlook.

Hygiënisch

Wat zijn de voordelen? Zo’n vloer is heel hygiënisch want deze is immers naadloos gegoten. Ze zijn vloeistofdicht en vuilwerend, vloeistoffen trekken er niet in. Over het algemeen kunnen ze tegen een stootje en dankzij de gietapplicatie zijn ze geschikt voor elke ondergrond.

De uitstraling is strak en modern en de vloer kan over bijvoorbeeld de hele parterre worden gelegd waardoor woonkamer, keuken en hal naadloos worden verbonden. Er kunnen allerlei toplagen op worden aangebracht zoals antislip.

Natuurlijk zijn er ook nadelen. Omdat de vloer ultraglad is, zie je er, vooral bij strijklicht, snel haren, stof en andere viezigheidjes liggen. Een echte Mien of Jan Proper wordt er misschien nerveus van.

De vloer kan vergelen of verkleuren. Dit zie je vooral bij lichte tinten en de goedkopere vloeren. Ze zijn ook krasgevoelig; naaldhakken en/of kinderen op driewielers zijn niet aan te bevelen. Een goede krasbestendige toplaag kan dit grotendeels oplossen. De vloer gieten kost veel tijd, reken op vier à vijf dagen en gedurende die tijd kunnen de ruimtes niet worden betreden.

Zelf een gietvloer leggen is mogelijk, maar geen aanrader. Zet een vakman of -vrouw aan het werk. Bij de aankoop moet worden gelet op het type vloer, de kwaliteit van de grondstoffen en de laagdikte.

Beton

Een derde mogelijkheid is een echte betonvloer. Deze bestaat uit cement plus materialen zoals zand, grind of steenslag. Als het beton voldoende is uitgehard, wordt de toplaag open geschuurd waarna een slijtvast materiaal wordt ingestrooid. Dit kan in een te kiezen kleur. Ook deze vloer is geschikt voor vloerverwarming en bovendien slijt- en kleurvast. Wel kan deze krimpen en weer uitzetten waardoor scheuren kunnen ontstaan; ook vlekvorming kan een punt zijn.

Wat kost zo’n gietvloer? Dat is natuurlijk van veel factoren afhankelijk zoals materiaalkeuze, het aantal lagen, de ondergrond en het aantal vierkante meters. En ga je voor een prijsvechter of voor de specialist? Gemiddeld kan worden gesteld dat een PU gietvloer tussen 60 en 80 euro per vierkante meter kost (exclusief btw) terwijl een epoxyvloer op 45 tot 72 euro komt. Een betonvloer kost ongeveer 73 tot 97 euro per vierkante meter. (bron: coatingvloer.nl)