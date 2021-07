Voor op de to do-list: mooie uitkijktorens (met nog mooier uitzicht) in Nederland

De Steltloper Marker Wadden

Op uitkijktoren De Steltloper begeef je je letterlijk op grote hoogte, namelijk het hoogste punt van het eiland, met uiteraard weids uitzicht over de Marker Wadden en het Markermeer, die samen met de Oostvaardersplassen Nationaal Park Nieuw Land vormen. In de verte zie je de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad.

Watertoren Sint Jansklooster, Overijssel

De watertoren uit 1931 is aangekocht door stichting BOEI en wordt door natuurmonumenten als uitkijktoren gebruikt. Ⓒ Hollandse Hoogte

De watertoren in Sint Jansklooster kijkt uit over Nationaal Park Weerribben-Wieden. Vanaf 46 meter hoogte zie je de nog de oude middeleeuwse verkaveling met vele sloten en smalle percelen, met in de verte grote en kleine plassen.

Plompetoren Zeeland

De Plompe Toren is het laatste restant van het Schouwense dorp Koudekerke, dat eind 16de eeuw in de golven van de Oosterschelde verdween. Ⓒ Goos van der Veen

Was deze toren honderden jaren geleden het middelpunt van het welvarende dorp Koudekerke, inmiddels houdt hij eenzaam de wacht; het dorp aan de Oosterschelde verdween, net als 13 andere dorpen in de omgeving. Vanaf de 23 meter hoge toren is de bijzondere geschiedenis van dit land te zien, samen met steltlopers, meeuwen, tureluurs, grutto’s, kluten en kokmeeuwen.

Banisveld Noord-Brabant

Vernoemd naar de oud-boswachter Frans Kapteijns heeft deze betrekkelijk jonge toren de bijnaam ’Tour de Frans’. Vlak voor zijn pensioen sprak hij de wens voor een dergelijk gebouw in zijn geliefde natuurgebied Kampina uit. Ooit een maisakker en zelfs vuilnisbelt, kijk je nu uit over een stuk prachtige heide.

Uitkijktoren Fochteloërveen Friesland

Uitzicht over het Fochteloerveen, een groot hoogveengebied op de grens van Drenthe en Friesland tussen Oosterwolde en Assen, Ⓒ Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks

Een van de meest architectonische – letterlijk – hoogstandjes onder de uitkijktorens: die van Fochteloërveen in Friesland. Door zijn ontwerp wordt hij ook wel De Zeven genoemd. De 18 meter hoge toren heeft diverse prijzen in de kast staan, onder meer de Houtarchitectuur Publieksprijs in 2001, de Vredeman de Vries Publieksprijs voor architectuur in 2002 en de Gouden Piramide in 2003.