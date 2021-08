Last van een vakantiedip? Zo houd je het vakantiegevoel langer vast

Om een vakantiedip te bestrijden, is het zaak dat je 'm herkent. Sombere gedachten, concentratieproblemen en vermoeidheid terwijl je net ’uitgerust’ terug bent, zijn symptomen. Net als meer snoepen, roken of drinken.

Iedereen kan last van zo'n vakantiedip krijgen, maar sommigen zijn er vatbaarder voor, stelt levenscoach en psycholoog Albert Sonnevelt. „Perfectionisten, mensen die veel zorg dragen voor anderen en degenen die moeite hebben 'nee' te zeggen, zijn sneller geneigd om het vakantiegevoel bij thuiskomst direct te verliezen", zegt hij. „De lengte van zo'n dip is voor ieder persoon verschillend, maar hoe langer, verder weg en intensiever de reis, des te groter de omschakeling.”

Dat komt volgens de psycholoog doordat 95% van ons doen en laten geconditioneerd is. We zijn gewoontedieren; we worden 's ochtends wakker, gaan aan het werk, lunchen op hetzelfde tijdstip. „We gaan juist op vakantie om dat patroon te doorbreken. Dan hebben we alle tijd voor onszelf. Doen wat we écht leuk vinden en nieuwe landen en culturen ontdekken."

Volgens Sonnevelt ontstaat de vakantiedip bij de meeste mensen binnen 72 uur na afloop. Bij de bagageband op Schiphol of in de file bij de Nederlandse grens schieten velen al in de stress. „Dan voel je de teleurstelling. ’Ik ben weer thuis...’ Hadden we ons op vakantie nog zó voorgenomen om thuis net zo ontspannen te zijn, lukt het toch niet en vallen we terug in ons oude patroon. Ploffen we na het eten opeens weer op de bank voor de buis. Terwijl we op vakantie de tv niet eens hebben gemist!”

Patronen

Gedragspatronen doorbreken kan dus helpen om het vakantiegevoel langer vast te houden. Maar dat kost enige tijd en moeite, geeft de psycholoog toe. „Om nieuw gedrag te ontwikkelen, heeft het brein ongeveer 66 dagen de tijd nodig om te wennen. Dan zijn er nieuwe paden in je hersenen verankerd.”

„Vergelijk het met als je leert veters te strikken. Dat heeft ons veel inspanning gekost, maar nu kunnen we dat met onze ogen dicht. Het is een gewoonte geworden waaraan het lichaam is gewend."

Een verandering in je gedragspatroon hoeft niet drastisch te zijn om de dip te voorkomen. Liever niet zelfs. „Een te grote verandering werkt juist averechts. Dan saboteer je je brein. De nieuwe gewoonte moet groot genoeg zijn om het vakantiegevoel terug te krijgen, maar klein genoeg om de vaste paden van het brein niet te verstoren. Een nieuwe gewoonte moet 66 dagen zijn vol te houden, anders heeft het geen nut.”

Op vakantie kunnen we al veel doen om een eventuele dip tegen te gaan. De gedragsdeskundige besluit: „Gebruik de eerstvolgende reis om te reflecteren. Waarom heb ik die vakantie eigenlijk nodig? Eis ik niet te veel van mezelf?”

„Vaak denken we op gespannen momenten: als ik op vakantie ga, komt het wel goed. Om echt te ontspannen, hoef je niet per se op vakantie te gaan. Zorg ervoor dat je in het dagelijks leven genoeg geluksmomenten creëert.”

Doen!

• Bekijk na de vakantie regelmatig de vakantiefoto's zodat je niet vergeet hoe fijn je het heeft gehad.

• Maak een playlist van de muziek die je op vakantie hoorde en speel deze af.

• Geur is ons sterkste zintuig en blijft als herinnering lang bij ons. In de Provence geweest? Smeer lavendelolie op een zakdoekje en draag deze bij je.

• Doe thuis dingen waar je op vakantie plezier en energie uit haalde. Denk aan een avondwandeling of een etentje met vrienden. Doorbreek de dagelijkse sleur.

Niet doen

• Ga na de vakantie niet meteen aan het werk. Neem nog een paar dagen vrij voor praktische zaken zoals kleding wassen en strijken. Zo is het makkelijker om uitgerust weer aan het werk te gaan.

• Direct een volgende vakantie boeken is niet aan te raden omdat je dan te veel met de toekomst bezig bent. Probeer van elk moment te genieten.

• Houd niet vast aan het idee dat je op vakantie het gelukkigst bent. Gelukt kun je ook creëren als je niet op reis bent.

(Dit verhaal verscheen eerder in VRIJ)