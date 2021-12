Dagrecept: Winterse eend met rode kool en appel

Ik was twee dagen in de Franse streek Calvados in Normandië, waar de beroemde drank vandaan komt. Natuurlijk kun je hier fantastisch eten en troffen we vaak wilde eend op de kaart aan. Die is vanaf half augustus ook in ons land verkrijgbaar, je hoeft echt op de feestdagen te wachten!