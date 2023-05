Zo lekker is plantaardige melk!

Het is altijd heerlijk om de provincie Zeeland te bezoeken. Het is de combinatie zon, zee, ruimte en al het lekkers dat in de Oosterschelde wordt gekweekt. Natuurlijk zijn er ook vele hard werkende boeren die van alles houden en telen. We zijn deze week op bezoek bij melkveehouder Charl van de Sande in Nieuwerkerk, die onlangs ruim 1100 hazelaars heeft geplant.

Oefenen

Dat doet deze boer in samenwerking met Finn Karels, eigenaar en oprichter van Cowless, een plantaardige melk die ook echt naar melk smaakt. „Ik was altijd dol op melk, maar was op zoek naar iets dat goed smaakt, en tegelijkertijd dier- en planeetvriendelijk is. Ik ben toen tijdens corona in z’n eigen keuken verse drank van noten gaan maken en heel erg veel gaan oefenen totdat ik de juiste smaak te hadden had.” Uiteindelijk kwam Karels in Ouderkerk aan de Amstel terecht. „Er stond een klein melkfabriekje te koop, Cowless was geboren.”

Hiervoor worden rauwe cashewnoten gebruikt. „We gebruiken geen pasta’s of poeders. Het is ongefilterd, en dat betekent dat we niks weg hoeven te gooien. Na de productie wordt onze drank gepasteuriseerd om ervoor te zorgen dat het voedselveilig is, net als alle zuivel.”

De melk van Cowless wordt nu nog gemaakt van cashews, maar over een aantal jaar van Nederlandse hazelnoten. Ⓒ Michael van Emde Boas

Die cashewnoten komen nu uit het buitenland en worden op locatie gepeld. Maar Karels heeft een lange termijn-visie, waarbij hij zijn noten uit eigen land wil halen.

„Het liefst waren we meteen begonnen met hazelnootmelk van Nederlandse hazelnoten, maar die zijn nog niet voldoende beschikbaar in Nederland. We hebben daarvoor een recept, en de bomen zijn dus al geplant. Over een jaar of vier beginnen ze noten af te geven. Bovendien kun je met deze bomen vele tientallen jaren doorgaan. De cashewbomen die we nu gebruiken zijn verantwoord. Daarnaast gebruiken we ook de gebroken noten die niet geschikt zijn om meteen op te eten.”

Hobby

Karels ontdekte bovendien dat er melkveeboeren zijn die al bomen op hun land planten. Charl van der Sande is zo’n boer. „Ik houd koeien op biologische manier en ben uit mezelf begonnen met walnotenbomen, vanwege de biodiversiteit en andere inkomsten.”

De bodem wordt namelijk gezonder door een variatie aan planten, insecten en dieren. Karels: „Wist je dat koeien oorspronkelijk in bossen rondliepen? Als je een boom op een grasland plaatst, zullen ze altijd bij die boom beschutting gaan zoeken. Ik zie in de toekomst een combinatie van bos en landbouw voor me. Bomen en dieren door elkaar, eigenlijk zoals je dat in de natuur ook ziet. Daarom hebben we bij Cowless een transitiemodel opgezet om boeren te stimuleren (noten)bomen te planten. Vervolgens zorgen wij dat de keten rond is met verse notenmelk. Bomen zijn een kans voor boeren op een overgang naar de toekomstbestendige boerderij.”

Grazen

De koeien van Charl grazen ook tussen de geplante walnootbomen door. Als de hazelaars over een paar jaar groter en sterker zijn, zullen zijn koeien ook daartussen grazen.

„Ik heb wel eens gesprekken hierover. Sommige collega’s begrijpen niet waarom ik dit doe. Het is voor mij een win-winsituatie. Voorlopig ga ik door met melkvee en over een paar jaar verdien ik ook aan de noten. Voor bomen heb je bovendien veel minder grondstoffen nodig dan voor koeien.”

Karels wil zo op meerdere plekken in Nederland boomgaarden stichten. „Dat kunnen naast hazelaars ook kastanjes en walnootbomen zijn. Deze noten kun je hier planten en leveren lekkere melk op.”

De boer is tevreden met de melk van cashews, maar gaat eerst met andere producten van notenmelk verder. „We zijn bezig met verschillende soorten roomijs, gemaakt van notenmelk die we volgende week voor het eerst laten proeven aan mensen op straat. Erg spannend! Na de vakantie volgen andere producten waarover ik nog niets kan zeggen. Maar koemelk en notenmelk hebben samen de toekomst.”