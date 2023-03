Winactie: maak kans op tickets voor Keukenhof

Het bloemenparadijs in Lisse, in totaal wel 32 hectare groot, is niet alleen een fraai decor voor zeven miljoen voorjaarsbloeiers. Het leent zich ook uitstekend voor beeldhouwwerken en andere kunstobjecten.

Er zijn bovendien volop activiteiten te doen. Maak bijvoorbeeld een boottocht door de bloembollenvelden of ontdek Keukenhof samen met een gids.

Kinderen kunnen onder meer genieten in de speeltuin, dieren aaien in de dierenweide, een speurtocht doen of verdwalen in het doolhof.

Keukenhof is van 23 maart tot en met 14 mei elke dag te bezoeken tussen 8:00 en 19:30 uur. Ga naar keukenhof.nl voor de toegangsprijzen en overige informatie.

