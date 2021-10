Dit mag nooit meer weg: tachtig jaar oud olie- en azijnstelletje voor de sier

Vroeger had je zondagse kleren. Nette setjes die doordeweeks niet mochten worden gedragen. Broeken met geperste vouwen erin of geruite rokken. Kom daar nog eens om, in deze tijd van dagelijkse spijkerbroeken met gaten in combinatie met de eeuwige sneakers...

Zo had je ook spullen die nooit werden gebruikt. Die waren voor de sier. Om in de kast te zetten en naar te kijken. Zoals dit setje, oorspronkelijk eigendom van de ouders van Liesbeth Willekes. „Ze hebben het voor hun verloving weer van hun (schoon)ouders gekregen. Aangezien ze in de Tweede Wereldoorlog zijn verloofd, moet het bijna tachtig jaar oud zijn.”

Het olie- en azijnstelletje (met peper- en zoutvaatje) is afkomstig van de BIHL Czechoslovakia fabriek uit het toenmalige Tsjecho-Slowakije (de fabriek stopte in 1937). Het veelkleurige aardewerk is geliefd bij verzamelaars.

„Het stel heeft ook een eigen modelnummer, 3247, en een stempel onderop. Ik denk dat het in die tijd best duur is geweest, want het stond als pronkstuk in een bergmeubel en kwam er alleen tijdens de grote schoonmaak en verhuizingen uit. Dat was nog best vaak, want mijn ouders wisselden elke zes jaar van adres.”

Van de drie dochters was Liesbeth de enige die na het overlijden van haar ouders dit kleurige setje wilde hebben. „Nu herhaalt de geschiedenis zich, want ook ik heb het voor de sier in de kast staan.”

