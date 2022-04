Last van hooikoorts? Hierop moet je letten bij het aanleggen van een tuin

Helaas: de invloed die u in uw eigen tuin op die vervelende hooikoorts kunt uitoefenen, is beperkt. Vooral bomen als berken en struiken in de openbare ruimte of in de natuur geven pollen en stuifmeel af die zich over grote afstanden verplaatsen.

Bij de tuinaanleg kun je er rekening mee houden door niet te kiezen voor planten die bekend staan als allergie-opwekkers, zoals de duindoorn, taxus, tamme kastanje, meidoorn, laurierkers of klimop. Verstandiger is kleurrijk en geurend groen als de egelantier en trosvlier, azalea’s, lavendel, goudsbloem en leliesoorten.

Verwijder regelmatig het onkruid; ook brandnetel kan hooikoorts veroorzaken. Genoeg ruimte? Denk aan een vijver: waterplanten zijn veilig voor hooikoortspatiënten en het water kan wat van de pollen tegenhouden.