Dankzij papa Jean Paul slaapt Jayden (3) nu in een heus safaribed

Boze werknemer ’beëindigt’ presidentschap Trump

Even was er commotie nadat er op de officiële website van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken was te lezen dat de termijn van Donald Trump beëindigd was op 11 januari 2021 om 19.48.41 uur. Zou het 25e amendement zijn ingezet? Of zou Trump zelf afgetreden zijn? Niets van dit alles. Het ...