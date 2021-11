5 feiten over afvalverpakkingen

De Kwestie

De Kwestie: ’Gestickerde appels verpakt in doosje, verpakt in plastic is volslagen krankzinnig’

In Frankrijk mogen vanaf 1 januari 2022 de meeste soorten groente en fruit niet meer in plastic zijn verpakt. Veruit de meeste deelnemers aan De Kwestie vinden het een goed plan om zo’n plasticverbod ook in Nederland in te voeren. Heel veel producten hoeven helemaal niet in plastic verpakt te worden...