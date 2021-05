Tamara kampte met een zenuwbeknelling: ’Ik kon mijn armen amper optillen’

Tamara Vermulst: „Het gaat stukken beter, maar ik ben er nog niet. Ooit hoop ik weer te kunnen motorrijden!” Ⓒ foto Rias Immink

Het neurogeen thoracic outlet syndroom (NTOS) is een relatief onbekende aandoening die moeilijk is vast te stellen. Patiënten hebben uiteenlopende klachten van de nek, schouder, arm en/of hand die worden veroorzaakt door beknelling van de zenuwbundel in de schouderregio.