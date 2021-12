Verkenning van Spaans wijnwalhalla

Witte wijn heeft altijd mijn voorkeur gehad; van rode wijn word ik al snel rozig. Bovendien bevat rode wijn veel meer tannines omdat de druivenschillen, steeltjes en pitten doorgaans meegisten. Dat zorgt voor die soms wrange smaak.

Met open vizier ging ik toch op de uitnodiging in om het Spaanse wijngebied Ribera del Duero te verkennen. Wie weet zou ik op andere gedachten worden gebracht! Na aankomst in Madrid rijden we in ruim twee uur ernaartoe, waarbij het landschap steeds ruiger wordt. Moeilijk voor te stellen dat ze juist hier in staat zijn om heerlijke rode wijn te maken.

Toch doen ze dat in het gebied langs de rivier de Duero, in de Spaanse regio Castilië en León, al zeker 2000 jaar. Men vermoedt echter dat het ambacht in de 12e eeuw door monniken uit de Franse Bourgogne is geïntroduceerd.

Bloedworst

We verblijven in het plaatsje Peñafiel, van waaruit we diverse bodega’s – Spaanse wijnhuizen – zullen bezoeken. Eten wordt in deze contreien serieus genomen, zo merken we tijdens de lunch in restaurant Plata, waar het druk is en de gerechten voortreffelijk. Met name de nog sissende entrecote, bestrooid met zeezout en Spaanse bloedworst, gekruid met komijn waardoor je eigenlijk geen bloed meer proeft.

Zulke gerechten vragen om een stevige rode wijn. Nou, daar hebben ze er hier genoeg van, met ruim 22.000 hectare aan wijngaarden, op een hoogte tussen 800 en 900 meter. Het gebied ligt op een plateau waar een continentaal/droog klimaat heerst. In de grond vind je dan in afwisselende verhoudingen vooral kalksteen, klei en mergel. Geen enkele wijngaard is hierdoor hetzelfde waardoor het zogenoemde ’terroir’ overal verschilt.

Samen met de hoogte leidt dit tot een enorm verschil in dag- en nachttemperatuur, waarbij locals spreken over ’negen maanden winter en drie maanden hel’. Maar het zijn juist die extreme temperatuurverschillen die de wijn zo spannend maken, horen we tijdens de vele proeverijen, waarbij er op los wordt geroken en ’gegorgeld’. De wijnen blijken soepel, afhankelijk van de leeftijd fruitig, maar ze hebben ook diepgang en karakter. Sommige collega’s proeven zelfs direct het terroir waaruit de wijn voorkomt.

We gaan onder meer langs bij Bodega Protos, aan de rand van Peñafiel, bij een berg met een prachtig kasteel.

Tunnels

„De belangrijkste druivensoort in dit gebied is de Tinto Fino-druif, een variant op de Tempranillo-druif waarvan Rioja wordt gemaakt. Daarnaast gebruiken we ook Cabernet Sauvignon, Merlot en Malbec”, vertelt de dame die ons door de wijnkelders leidt; bij elkaar twee kilometer aan tunnels die zelfs tot onder de berg lopen.

Even later komen we langs een opslag waar beroemdheden hun persoonlijke voorraad hebben liggen, onder wie meervoudig Tourwinnaar Miguel Indurain en de voetbaltrainer Vicente del Bosque. Het nieuwe deel van de bodega is ontworpen door Richard Rogers, ook verantwoordelijk voor het Centre Pompidou in Parijs en de nieuwe terminal van de luchthaven van Madrid. Het is inderdaad fraai en doet denken aan een bus/treinstation met houten bogen.

De rode wijn kent vier categorieën: Jóven, jonge wijn die meteen op de fles gaat en geen rijping in eikenhouten vaten heeft gehad. Dan is er Crianza die minimaal 2 jaar rijping heeft gehad, waarvan één jaar op vat. Reserva heeft ten minste 3 jaar rijping in vat gehad en minstens zes maanden op fles. Gran Reserva heeft een minimale rijping van vijf jaar, waarbij twee jaar op vat en minimaal twee jaar op fles. Die laatste (exclusieve) wijn wordt alleen gemaakt in jaren waarin de oogst uitmuntend is.

In de ban van Vega

Het beroemdste wijnhuis in deze streek is Vega-Sicilia, waar de sympathieke wijnmeester José Enrique ons door een proeverij loodst. Redelijk uniek omdat dit wijnhuis liever geen bezoek krijgt.

De naam heeft niets met het eiland Sicilië te maken, maar met een kapelletje in het midden van het hoofdgebouw. Daar staat een beeld van de heilige Cecilia, wier naam tot Sicilia werd verbasterd. De wijnen, met flessen die bij 300 euro beginnen, zijn inderdaad fantastisch. Gelukkig vind je in dit gebied genoeg heerlijke wijnen die een stuk betaalbaarder zijn.

Deze wittewijndrinker is definitief van zijn geloof af.