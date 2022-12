Rebecca maakt van haar huis elk jaar een feestje: ’Afbreken is minder leuk’

Thema: kleurrijk, retro en Friends

Aantal bomen: twee grote (1.80m), een kleinere (1.20m)

Aantal ballen: circa 250 glazen en circa 200 plastic

Aantal kamers versierd: Woonkamer, hal, toilet en tuin

Al van jongs af aan spaarde Rebecca voor kerstballen die nét wat anders waren. Eenmaal op zichzelf wonend begon het met een geheel witte boom; daar zouden die aparte ballen ’t mooist in uitkomen. Nog altijd is het het pronkstuk, met meer dan honderd ornamenten, alle refererend aan de levensstijl van het stel.

„Alles heeft met ons en ons huis te maken. Ik ben sportinstructeur dus er hangen bijvoorbeeld een kettlebell en yogamat in. Mijn vriend Wesley was kok, vandaar een ornament in de vorm van een koksjas. Hij werkt nu in de kaas, dus er hangt ook een stuk kaas in. En een dartbord omdat hij daarvan houdt, figuren die met skiën te maken hebben, ook een van onze hobby’s.

We houden van eten dus er hangen ook groenten- en fruitfiguren in, maar ook een zakje chips en lolly’s.”

De andere grote boom, een besneeuwde, heeft een retro-thema met veel gedeukte ballen. Het zijn geen echte antieke, die exemplaren hangt ze in een aluminium boom, of stapelt ze in een glazen vaas.

Daarnaast staan er in het betrekkelijk kleine huis nog een paar kleinere bomen, onder meer een in de hal met allemaal badeendjes.

Verder wordt er een guirlande over de kistjeskast gehangen, hangt er aan de wand een groot kartonnen rendierhoofd, natuurlijk overal lampjes en kriskras door het huis staan notenkrakers. „Dat geeft een echte kerstsfeer,

ik hou wel van die over de top Amerikaanse decoratie.”

Begin november neemt ze standaard twee weken vrij voor het optuigen. „Dat was vroeger begin december, maar het is zo veel dat het dan steeds pas nét voor kerst klaar was. Nu kan het op mijn gemak en kan ik er goed over nadenken. Zo geniet ik er ook meer van. Af en toe denk ik weleens wat een enorm werk het is, maar als het eenmaal staat krijg ik zo’n heerlijk gevoel en geniet ik extra van mijn huis, ben ik er het liefst zo veel mogelijk. Afbreken is dan weer minder leuk. Het tweede weekend van januari begin ik ermee en gaat alles weer naar het huis van mijn lieve oma, omdat er in ons kleine huurappartement geen plaats is om het op te slaan.”

De ’iets kleinere’ boom, van 1 meter 20, krijgt weer een heel andere uitstraling. Het wordt een ode aan één van haar lievelingsseries, het Amerikaanse Friends. „Voor mijn verjaardag heb ik de Central Perk-lamp en het bekende lijstje op de deur van Monica’s appartement voor in de boom gekregen en ik heb zelf ballen gekocht met een link naar Friends: Londen, American Football, een kalkoen en dinosaurus.” Al gaat er wel het nodige geld in de hobby zitten: „Alles wordt duurder, dus ook de ballen. Het scheelt dat ik al veel heb, maar elk jaar zie ik wel weer wat leuks. Ik hou er al twee maanden van tevoren rekening mee, zodat ik voor deze periode wat te besteden heb.”

Een periode waar ze al maanden naar uitkijkt. „Ik bloei echt op in december, met al dat moois om me heen. Ik pak het graag next level aan. Het is een van de leukste tijden van het jaar.”