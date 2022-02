Deze vakantiegewoontes zorgen stiekem voor stress (en kun je dus beter niet doen)

Te veel plannen

Tuurlijk is het verstandig om van tevoren uit te zoeken wat je allemaal wil zien en doen op je vakantiebestemming. Dat zorgt namelijk alleen maar voor voorpret!

Maar pas op dat je je dagen niet te vol plant. Probeer minstens een dag helemaal open te houden om zonder tijdsdruk je bestemming te ontdekken. Ben je in een stad, ga dan lekker ronddwalen en laat je verrassen door wat je ziet, ruikt, voelt en hoort. Zo’n vrije dag tijdens een strandvakantie is ideaal om in alle rust dat ene boek te lezen waar je al maanden aan wil beginnen.

Wil je toch dingen zien en doen, plan dan niet te veel activiteiten op een dag. Het lijkt misschien de ideale manier om in korte tijd zo veel mogelijk te zien, maar écht ontspannen kun je op die manier niet.

Heb je toch een (strakke) planning gemaakt, probeer je er dan niet al te krampachtig aan vast te houden. Sta open voor spontaniteit en accepteer het als dingen niet helemaal volgens plan verlopen.

Je (werk)e-mail controleren

Klinkt misschien als een open deur, maar op vrij is vrij. Veel mensen denken op vakantie dat ze best wel even hun mailbox van het werk kunnen checken, maar slim is dat niet. Mocht je namelijk ’per ongeluk’ een mail openen waarin een probleem wordt aangekaart, dan schieten je hersenen automatisch weer in de werkmodus, hoe hard je ook probeert het bericht te negeren.

Vergelijken

Vergelijk jouw vakantie niet met die van een ander. Veel mensen brengen (ook op vakantie) veel tijd door op social media, waar de mooiste en leukste vakantiefoto’s voorbij komen van infinity pools, wuivende palmbomen en de lekkerste gerechten.

Ziet jouw vakantie er heel anders uit? Prima toch! Probeer de vakanties van anderen niet van invloed te laten zijn op jouw vakantie.

Niet goed voor jezelf zorgen

Ben je iemand die doorgaans veel sport en gezond eet, probeer die goede gewoontes dan ook aan te houden als je op vakantie bent. Als je weet dat je veel energie krijgt van een intensieve training, dan is het niet slim om op reis helemaal niets aan lichaamsbeweging te doen.

Mis je je bootcamplessen in de vroege ochtend en is het op je vakantiebestemming niet mogelijk zoiets te doen? Kijk dan wat je wel kunt doen: een rondje hardlopen of wandelen misschien.

Te veel geld willen besparen

Eerlijk is eerlijk: een vakantie kan duur zijn. Voor je het weet is je vakantiebudget binnen no time op. Je zou dan denken dat het slim is om op zo veel mogelijke manieren geld te besparen, maar niets is minder waar.

De goedkoopste vlucht of het goedkoopste hotel boeken lijkt slim voor je portemonnee, maar het kan ook voor vervelende ervaringen zorgen. Houd dus rekening met het minimale comfort dat je nodig hebt en boek op basis daarvan je vlucht en accommodatie.

Jezelf dwingen om te ontspannen

Het klinkt gek, maar te hard je best doen om te ontspannen, kan ook zorgen voor stress. Lukt het niet om op het strand rustig een boek te lezen, ga dan lekker iets anders voor jezelf doen. Iets waar jíj op dat moment behoefte aan hebt. Ga bijvoorbeeld lekker zwemmen, wandelen of een dutje doen.

Buffertijd

Probeer, indien mogelijk, een beetje buffertijd op te nemen vlak voor je reis om de overgang naar de vakantie soepeler te laten verlopen. Neem dus voordat je op reis gaat minimaal een dag vrij, zodat je niet al te gehaast je werk hoeft af te maken voordat je kunt relaxen.

Plan ook na je reis een vrije dag in voordat je weer aan het werk gaat. Zo heb je genoeg tijd om rustig bij te komen van de vakantie (en om de koffer uit te pakken en de was te doen).