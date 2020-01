Deze Ford Mustang kost meer dan drie miljoen euro

Een oude Ford Mustang is op zichzelf al een gewilde auto, maar het model dat op de veiling van Mecum in Florida werd geveild was wel erg speciaal. Deze ’Stang schitterde in de vorige eeuw namelijk in de legendarische actiefilm ’Bullitt’, met Steve McQueen in de hoofdrol. Beroemd is de scène waarin McQueen de Mustang door de straten van San Fransisco scheurt tijdens een spannende achtervolging.

Sticker

Maar bijzonder is ook wat er daarna met de auto gebeurde. Blijkbaar had het specifieke model toen nog weinig waarde, want de auto kwam na de opnames in het bezit van ene Robert Ross. Hij werkte in die tijd bij Warner Bross. en parkeerde zijn auto altijd op de parkeerplaats van het bedrijf. Vandaar dat er op de voorruit nog steeds een sticker van die organisatie zit.

In 1970 nam Frank Marranca, een detective, de auto over. Ook hij reed er ’gewoon’ dagelijks in, maar omdat zijn familie groeide verkocht hij de auto. In de advertentie die hij in 1974 in een automagazine zette, stond de tekst: „1968 ‘Bullett’ MUSTANG driven by McQueen in the movie… Can be documented. Best Offer.”

Boodschappen

Robert Kiernan kocht de auto voor 6000 dollar en ook hij maakte daar zijn familie-auto van. Het gezin ging met de auto op vakantie en haalde er dagelijkse boodschappen mee. En dat terwijl de motor en het onderstel van deze Mustang flink waren aangepast voor de film.

De koppeling van de Ford begaf het in 1980, waardoor de auto naar de garage verhuisde. Daar bleef hij tot de eeuwwisseling staan, tot Robert Kiernan en zijn zoon Sean de auto weer wilden restaureren. Dat duurde lang, mede door het overlijden van vader Robert. Sean Kiernan wist de auto uiteindelijk in 2018 helemaal rijklaar aan het publiek te tonen. Niet geheel toevallig, want in dat jaar vierde de film ’Bullitt’ zijn vijftigste verjaardag. Ford maakte zelfs een speciale uitvoering van de huidige Mustang om die auto te eren.

Nu heeft Kiernan de auto dus van zijn hand gedaan. Naar eigen zeggen deed hij dat niet voor het geld, maar wilde hij een nieuw verkooprecord voor een Mustang neerzetten. Dat record heeft deze ’Bullitt’ overgenomen van een Shelby GT500 uit 1967, die een jaar eerder voor bijna 2 miljoen euro op dezelfde veiling werd verkocht.