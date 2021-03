Mijn coronamaatje&ik: ’Zonder Sharon was ik eerder bij de pakken neer gaan zitten’

Wie: Annet Geurtsen (30), zelfstandig ondernemer uit Hardinxveld-Giessendam

Coronamaatje: Sharon Nijhof (31) uit Houten

„Ik heb Sharon voor het eerst ontmoet op 5 juni 2020. We hadden sinds februari contact via Instagram nadat ze mij wat vragen had gesteld over fotografie, mijn vakgebied. Zo stuurden we af en toe een DM over en weer en volgden we elkaars leven via Stories. Toen was al duidelijk dat we veel raakvlakken hadden: enthousiast, beiden ondernemende moeders maar ook beiden in een enorme uitdaging om onze onderneming in stand te houden.

Wij zagen verschillende fotografen om ons heen veel aandacht leggen op de moeite en de struggle, maar wij bleven enthousiast en positief. Zo ontstond het idee dat Sharon een dag mee ging fotograferen op een bruiloft, ze was benieuwd hoe ik dit aanpakte in coronatijd. We zagen elkaar voor het eerst 's morgens bij de bruid en het was alsof we elkaar al heel lang kende.

Vier het leven

Vanaf die dag hadden we ook elkaar op WhatsApp en begonnen de lange spraakopnames over en weer. Natuurlijk over fotografie, maar ook steeds meer over dagelijkse dingen, onze weg tot nu toe en privé omstandigheden. We hebben het veel over de balans werk en privé, want beiden lopen we tegen dezelfde dingen aan: veel willen werken, maar het gezin niet benadelen. Vanaf dat moment zijn we bij elkaar op de koffie gegaan, we wonen een half uurtje van elkaar vandaan. Soms werken we samen, vaak kletsen we gewoon. Toen de scholen weer dicht gingen, namen we de kinderen mee en dat klikte ook al zo goed. Mijn oudste dochter zei na ons eerste bezoek aan Sharon: 'mama, ik vond vandaag net zo leuk als een verjaardag!’. En inderdaad, het is weer even als een verjaardag: gezelligheid, positiviteit, het vieren van het leven.

Bij Sharon voel ik me nooit bezwaard te zeggen wat ik denk en andersom voel ik het net zo, we flappen er alles uit. Ik zocht iemand om positief te blijven, mijn leven is enorm veranderd het afgelopen jaar als ondernemer. Veel vriendinnen kennen deze kant van mij niet en het is best moeilijk om dan over het ondernemen te praten. Al helemaal in een coronajaar waarin het moeilijk is je bedrijf uit te breiden.

Samen groeien

Ik had nooit gedacht dat ik met iemand op alle fronten zou kunnen klikken. We hebben dezelfde kijk op het leven en zijn zelfs op dezelfde dag jarig! Het is heel waardevol om een vriendschap op latere leeftijd aan te gaan met iemand die zich in dezelfde levensfase bevindt. Zonder Sharon was ik eerder bij de pakken neer gaan zitten, twijfels hadden meer vrij baan gehad. De groei die we mochten meemaken hebben we aan elkaar te danken. We houden elkaar ook scherp, zijn beiden goed in ons vak en laten de kaas niet van ons brood eten. Als ik zie dat Sharon iets slims neerzet denk ik ’wacht eens even, dat kan ik ook’. Andersom is het net zo en supporten we elkaar juist daarin. De coronaperiode heb ik als actief ervaren, ik voel bijna geen sleur door de vernieuwde energie die met Sharon mee kwam.

Wij willen heel graag samen naar het buitenland om aan ons bedrijf te werken. En daar hoort ook ontspanning bij, dus sporten, zonnen en zwemmen. We willen als team bruiloften in het buitenland gaan fotograferen dus het kan alleen maar mooier worden als reizen weer mag.

De vriendschap is voor altijd, en als we elkaar minder kunnen zien doordat alles weer drukker wordt doet dat niet af aan onze vriendschap. Juist omdat we zo begripvol en open zijn naar elkaar komt dat helemaal goed.”

