Vakantietip: zo voorkom je dat zwemkleding gaat lubberen

Heerlijk, zo’n frisse duik in het zwembad als het warm is. Maar wel eerst douchen! Niet alleen om het zwembad schoon te houden, maar ook om uw badkleding mooi te houden.

Door te douchen voor het zwemmen verzadigt u de stof met schoon water en neemt het minder chloor op. Chloor is slecht voor de rekbaarheid van elastaan, een stof die in veel badkleding is verwerkt. Ook als het label 100% chloorbestendigheid vermeldt, is het noodzakelijk om ook na het zwemmen de badkleding uit te spoelen met schoon water.