In dit Rotterdamse hotel beleef je een ware minivakantie

Het is een feestje om een weekeinde in Rotterdam door te brengen, de stad die altijd in beweging blijft. Dit keer is het dubbelfeest, want we logeren in Le Marin. Een nieuw smaakvol boektiekhotel, met een fijn terras voor de deur.

Hoewel we de neiging hebben om daar met het aangeboden glas bubbels direct neer te strijken, laten we ons graag rondleiden.

Bekijk ook: In dit Rotterdamse hotel geniet je op grote hoogte

Want het interieur van Le Marin kent een verhaal. Zo heeft de designer zich laten inspireren door de rauwheid van de havenstad.

Zij dacht aan zeebonken, de lijnen van tatoeages, het maritieme karakter. Het ruwe-bolster-blanke-pitprincipe is toegepast door met tegenstellingen te werken. Wanneer we onze kamer binnenkomen, zien we hoe: veel zachte stoffen en harde materialen, ruwe en stijlvolle elementen zijn er gecombineerd.

Hotelfiets

Zeker zo leuk is het om op de hotelfiets te springen en de bruisende stad te doorkruisen. Niet dat we ver hoeven te trappen om bij de interessante bezienswaardigheden te komen.

De Kunsthal, het Nederlands Fotomuseum, het Maritiem museum liggen allemaal op fietsafstand.

Dat blijkt ook het geval te zijn met mijn favoriete winkelstraat, de Pannekoekstraat. Mijn gezelschap, met duidelijk andere interesses, wordt juist weer heel blij van het ongekende terrasaanbod. Want hoewel het terras van ons hotel echt heel aangenaam is, genieten wij in het uitgaansgebied van de nabijgelegen Witte de Withstraat.

Dineren doen we wel in het hotel en dat blijkt een goed idee. Omdat de chef van Le Marin een heerlijke culinaire avond voor ons in petto heeft, is het totaal geen straf om de leuke tentjes in de omgeving (vooral op fietsafstand) tot een volgend bezoek te bewaren.

Want een volgende keer gaat er zeker komen. Ook dan is Le Marin wat ons betreft weer een goede basis om van de havenstad te genieten.

Hoewel we er maar een nachtje verblijven, voelt het er als een minivakantie.

In ’t kort

Interieur

Inspiratie voor het interieur is gevonden in de rauwheid van de havenstad. Ruwe en zachte materialen wisselen elkaar af. Stijlvol donker interieur.

Locatie

De perfecte uitvalsbasis om het centrum van Rotterdam te ontdekken. Het hotel ligt in Middelland, een van de weinige wijken die de oorlog hebben doorstaan.

Service

Heel fijn dat het hotel fietsen aanbiedt.

Praktisch

Het hotel is goed met de auto bereikbaar; gereserveerde plaatsen in de parkeergarage om de hoek. Kamerprijzen vanaf 90 euro, lemarinhotels.com.