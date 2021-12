Zo zorg je ervoor dat al die kerstverlichting niet op je energierekening drukt

Een kerstboom vol lampjes, een lichtsnoer voor het raam, knipperende verlichting aan de buitengevel: de kerstperiode is gezellig, maar de energiemeter schiet omhoog. Zeker de oudere kerstverlichting vreet de nodige stroom.

Met een kerstboom met een snoer van 20 gloeilampjes (vermogen 25W), een kerstster met een gloeilamp (25W) en buiten 100 lampjes (25W) in een boom en een 10 meter lange lichtslang (160W) wordt in de kerstmaand 170 kWh verbruikt. Zo kan de energierekening voor die maand bij een brandtijd van zes uur ongeveer 35 euro duurder uitvallen, zo rekende MilieuCentraal uit. Dat kan op het budget van de toch al dure feestmaand drukken.

Achterwege laten

Gelukkig zijn de kosten eenvoudig omlaag te brengen. In de eerste plaats door te bedenken of het nodig is om het hele huis van buiten te versieren terwijl u het grootste deel van de tijd binnen zit. Een simpele manier van besparen is door zulke verlichting achterwege te laten.

Voor andere manieren van besparen moet eerst een kleine investering worden gedaan. Die zit ’m vooral in vervanging van de gloeilampen door ledverlichting. Deze manier van verlichten is 6 tot 9 keer zuiniger. Ze gaan langer mee en tellen kerstgloeilampjes 10 tot 20 watt, ledverlichting – tegenwoordig standaard in de tuincentra – 1 tot 5 watt per lichtje.

Timer

Ook een gemakkelijke manier om te besparen is gebruik van een timer, waardoor de kerstboom niet straalt als er niemand thuis of wakker is. Een algemene timer is er al voor zo’n 5 euro, maar er is ook kerstverlichting met een eigen timer te koop, waarbij de vanafkosten op zo’n 6 euro voor een snoer met 24 lampjes uitkomen.

Door de kerstverlichting alleen ’s avonds in te schakelen, bespaart u al gauw tien euro, zo rekende energieprijsberekenen.nl uit. Controleer ook of de kerstverlichting is voorzien van een transformator, vaak aanwezig bij verlichting met lage spanning. Een dergelijke transformator verbruikt ook stroom als de verlichting uit staat. Dan is het beter om de stekker uit het stopcontact te halen.

Wie behalve naar de portemonnee ook naar het milieu kijkt, kan voor de buitenboel ook gaan voor lichtsnoeren op zonne-energie: een 10 meter lang ledsnoer met zonnepaneeltje is er al voor 10 euro. Nu de zon nog!