Je eigen kruidentuin aanleggen? Dit moet je weten

Basilicum, rozemarijn, oregano, tijm, peterselie en bieslook zijn smaakmakers die het hele jaar groeien. Mits je ze op de juiste manier verzorgt, natuurlijk. Het gemakkelijkst is met behulp van een zogeheten smart garden (vanaf 25 euro) waarbij water, temperatuur en belichting automatisch worden geregeld.

Zelf aan de slag? Elk kruid heeft een eigen handleiding; lees die goed. De ideale binnentemperatuur is 18 tot 24 graden. Let erop dat ze niet op de tocht staan. Zorg voor een zonnige plek zoals achter het raam op de vensterbank, maar ook weer niet te zonnig, want dan droogt het kruid uit.

Bewatering luistert nauw: de grond moet altijd vochtig aanvoelen, maar niet nat omdat de wortels dan gaan rotten. Zorg voor potjes met een afvoergaatje voor overtollig water. Verwijder droge of dorre blaadjes regelmatig en geef ze ook een snoeibeurt, het kan hard gaan!

Bekijk ook: Zo vind je de juiste tuinontwerper