Recept van de dag: aardappelschotel (want simpel blijft in)

Nodig voor 4 of een paar meer:

•1 ½ kilo aardappels, vastkokers

•4 stevige uien

•2 maal 40 gr boter

•1 ½ dl melk, heet

•225 gr blauwe kaas

•30 gr geraspte belegen boerenkaas

Bereding:

Neem vastkokers voor dit gerecht. Eigenlijk neem ik altijd vastkokers omdat ik kruimige aardappels zelf niet zo lekker vind, maar voor puree altijd vastkokers nemen, de kruimige slurpen al te veel kookwater op en smaken als je er puree van maakt naar mijn gevoel een beetje vlak.

Schil de aardappels en kook ze in ruim water met wat zout. Ze mogen goed gaar zijn. Giet af, laat even uitstomen en stamp ze tot kruim. Maak de melk heet en giet die er bij, roer nu flink met een garde, doe er 40 gram boter bij. Breng op smaak met wat peper. Snij iedere ui in 8 stukken, smoor in 40 gr boter minstens een half uur tot ze zoet en kleverig zijn.

Vet een ovenschaal in. Doe daar de helft van puree in, uien er bovenop, nog wat peper extra, nu de blauwschimmelkaas erover en eindig met de rest van de puree. De geraspte kaas er bovenop, paar klontjes boter hier en daar en het geheel de oven in op 140 ° C. Half uurtje. En dat zou Uit zijn, hahahaha! Geniet er van en laat je niets wijs maken, hoor.